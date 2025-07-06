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06 июля 2025 в 19:49

Моди выступил с заявлением о присоединении новых стран к БРИКС

Моди: подключение новых стран к БРИКС доказало способность организации меняться

Нарендра Моди Нарендра Моди Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Своим расширением организация БРИКС продемонстрировала способность к изменениям, продиктованным духом времени, заявил в ходе открытия саммита объединения премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, которые приводит РИА Новости, теперь необходимо реформировать и другие международные институты.

Расширение БРИКС, присоединение новых друзей является доказательством того, что БРИКС — это организация, которая способна меняться в соответствии со временем. Теперь нам придется проявить ту же силу воли для реформ в таких институтах, как Совет безопасности ООН, ВТО и многосторонние банки развития, — сказал индийский премьер.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе выступления по видеосвязи на саммите БРИКС заявил, что концепция монополярного мира, которая служит интересам «золотого миллиарда», уходит в прошлое, а на ее место приходит иной миропорядок, основанный на справедливости. По его словам, человечество вступает в эпоху многополярного мирового уклада.

До этого глава РФ сообщил, что объемы товарооборота между странами БРИКС превысили уровень в $1 трлн. Примечательно, что этот показатель продолжает возрастать, подчеркнул Путин.

БРИКС
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Индия
Нарендра Моди
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