Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева направо в центре) во время фотосессии на XVII саммите БРИКС

Стало известно, где пройдет саммит БРИКС в 2026 году Премьер Моди пригласил лидеров стран БРИКС в Индию на саммит группы в 2026 году

Индийский премьер-министр Нарендра Моди пригласил лидеров стран — участниц БРИКС на следующий саммит объединения, который пройдет в республике в 2026 году. Он отметил, что будущая встреча пройдет под председательством Индии, передает ТАСС.

Я приглашаю всех вас приехать в Индию на саммит БРИКС, который пройдет под председательством Индии в следующем году, — объявил Моди.

Ранее Моди заявлял, что своим расширением организация БРИКС продемонстрировала способность к изменениям, продиктованным духом времени. По его словам, теперь необходимо реформировать и другие международные институты, такие как Совет безопасности ООН, ВТО и многосторонние банки развития.

До этого участники саммита БРИКС осудили военные удары по ядерным объектам Ирана, назвав их нарушением международного права и Устава ООН. Также отмечалось, что иранские ядерные объекты находятся под гарантиями МАГАТЭ. Кроме того, представители стран БРИКС выразили надежду, что прилагаемые в настоящий момент усилия по урегулированию кризиса на Украине приведут к заключению мирных соглашений.