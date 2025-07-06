БРИКС существенно превосходит G7 в экономическом плане, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите объединения в Рио-де-Жанейро по видеосвязи. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, у «Группы семи» совокупность ВВП, по данным на 2025 год, фактически на четверть ниже.

На страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40% мировой экономики, а совокупный ВВП по паритету покупательной способности достигает уже $77 трлн — это по данным МВФ за 2025 год. Кстати, по этому показателю БРИКС существенно превосходит некоторые другие объединения, в том числе и «Группу семи», — отметил российский лидер.

Глава государства добавил, что из года в год нарастают авторитет и влияние объединения в мире. БРИКС, подчеркнул президент, утвердился среди главных центров глобального управления, а его голос «звучит все более отчетливо».

Ранее соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества политолог Алексей Малинин заявлял, что бразильские власти решили не идти на конфронтацию с западными государствами и не стали гарантировать безопасность визита Путина на саммит БРИКС. Руководство страны, как напомнил эксперт, не говорило, что не станет исполнять ордер Международного уголовного суда (не признан Россией, США, Китаем и Индией) об аресте российского лидера.