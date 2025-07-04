Российские «Искандеры» уничтожили батарею ЗРК Patriot в Киеве

Российские «Искандеры» вывели из строя киевскую ПВО, в частности, речь идет о батареи ЗРК Patriot, передает Telegram-канал «Военное дело». По данным авторов, в результате ударов украинские ПВО практически утратили способность перехватывать цели. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Инсайдеры также отмечают, что нанесен урон киевскому заводу № 410. На предприятии производят БПЛА-камикадзе, передают авторы канала. Территория объекта объята пламенем.

Также известно, что в результате атак загорелись складские помещения рядом с авиабазой Васильков, передает канал. Авторы утверждают, что удары также наносились российскими «Искандерами». Город затянуло дымом после воздушных атак, также подчеркивали инсайдеры.

Ранее в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщили, что рекордные 539 дронов-камикадзе «Герань-2» атаковали цели на территории Украины в ночь на 4 июля. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.