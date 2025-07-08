Стало известно, сколько оружия Трамп пообещал Зеленскому WSJ: Трамп пообещал Зеленскому передать Украине столько, сколько сможет оружия

Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал направить столько военной помощи ВСУ, сколько Вашингтон сможет выделить, сообщил Wall Street Journal. По словам представителя Пентагона, процесс передачи техники и ресурсов пока не возобновлен.

Трамп заверил Зеленского, что США направят столько военной помощи, сколько смогут выделить. Но, по словам представителя Пентагона, отправка по-прежнему приостановлена, — следует из публикации.

Ранее Трамп заявил, что США намерены возобновить поставки оружия Украине. Он подчеркнул, что Украина должна иметь возможность обороняться.

Также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила, что пауза в поставках вооружений Украине связана с проверкой. Она добавила, что пересмотр поставок американского оружия и военной техники за рубеж касается всех стран и регионов.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что действия США следует рассматривать как стимул для увеличения объемов европейских военных поставок Киеву. Она призвала страны — члены ЕС активнее использовать военные кредиты и осуществлять закупки вооружений под надзором Еврокомиссии.