Инструкторов ВСУ обратили в прах, финал Киева, 54 млрд на СВО: что дальше

Инструкторов ВСУ обратили в прах, финал Киева, 54 млрд на СВО: что дальше

Инсайдеры сообщают, что иностранных инструкторов ВСУ уничтожили в Николаеве, американская корпорация BlackRock отказалась финансировать восстановление Украины, россияне пожертвовали 54 млрд рублей на СВО — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Натовцев в Николаеве «обнулили» за ночь

Военкоры сообщают, что наемники на Украине терпят потери — в ночь на 6 июля иностранных инструкторов «размазали» в Николаеве. В частности, атаки с применением «Гераней» были нанесены по морскому порту Ольвия в Корабельном районе и судостроительному заводу «Океан», заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В порту приголубили иностранных специалистов по штурмовым действиям, которые тренировали местных. Есть сообщения, что было несколько попаданий по плавсредствам. Некоторых готовили к десанту на Кинбурнскую косу, но есть и уничтожение безэкипажных средств. Семь из них французского производства», — отметил он.

Российские военные 6 июля также нанесли удар по заводу «61 коммунара» в Николаеве, в цехах которого, по данным Лебедева, дислоцируется множество иностранных инструкторов.

«Прилет на завод „61 коммунара“ в Николаеве. Туда не „Герань“, туда несколько „Искандеров“ надо! Цеха, где делают БЭКи, места, где тренируются на них работать. Иностранные инструкторы, около 500–600 человек личного состава», — уточнил подпольщик.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Кроме того, 6 июля ударами российских военных были поражены энергообъекты в Вышгороде, пункт временной дислокации ВСУ в Краматорске, а также множественные цели в Запорожье и Харьковской области, сообщил военный блогер Олег Царев.

Военные аналитики считают, что удар по иностранным инструкторам в Николаеве стал сигналом для США и президента Дональда Трампа о серьезности намерений министра обороны РФ Андрея Белоусова. Эксперты считают, что американский лидер теперь может «умерить свой пыл» в поставках оружия ВСУ, ведь иностранных специалистов на Украине буквально «собирают по частям», в связи с чем единственный выход — завершение конфликта за столом переговоров.

Тем не менее, как отмечают военкоры, если Трамп продолжит поставлять оружие Киеву и прогресса в переговорном процессе не будет, то не исключен сценарий быстрого и жесткого завершения спецоперации.

Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

На случай окончательного срыва переговоров в России утвержден резервный сценарий быстрого и жесткого завершения СВО, сообщает Telegram-канал INSIDER BLACK. По его данным, этот план находится в высокой степени готовности и может быть приведен в действие в течение 3–5 недель после официальной фиксации провала заключения мирного меморандума.

«Основные элементы этого плана включают точечную ликвидацию ключевых фигур украинского руководства, включая [президента Украины] Владимира Зеленского и главу СБУ [Василия Малюка], через координированные удары высокоточным вооружением и работу оперативных групп спецназначения», — рассказал информатор.

Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Чем дольше Киев оттягивает подписание мирного меморандума, тем массивнее становятся атаки по военным объектам на Украине, отметили российские пользователи в социальных сетях. По их мнению, в один день под ударами окажутся не только иностранные наемники, но и киевская элита.

«Вот это удар! Пока Запад публично выпендривается своей помощью Украине, в реальности ситуация на фронте складывается далеко не в их пользу», — написали они.

Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Украину превратили в инвестиционный труп

Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что крупнейшая инвестиционная корпорация США BlackRock в начале этого года остановила поиск инвесторов для обеспечения многомиллиардного фонда по восстановлению Украины, разочаровавшись в Киеве. По словам информаторов, к соответствующему решению привела победа Трампа на президентских выборах.

«BlackRock Inc. прекратила поиск инвесторов для финансирования многомиллиардного фонда восстановления Украины в начале этого года после победы Дональда Трампа на президентских выборах, которая привела к разочарованию США в этой восточноевропейской стране», — говорится в материале.

Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Собеседники издания отметили, что представители инвесторов должны были посетить конференцию о будущем восстановлении Украины, запланированную на 10–11 июля в Риме, но подтверждения с их стороны до сих пор нет. Инсайдер добавил, что BlackRock отказалась от поиска инвесторов для фонда, так как неопределенное будущее Украины привело к падению интереса к ней со стороны возможных спонсоров.

На самом деле произошло все это, по мнению аналитиков, благодаря действиям ВС России, которые приблизили финал для Украины.

Telegram-канал «Старше Эдды» пишет, что в данной ситуации нет ничего удивительного и даже искать подоплеку «договорняка» не стоит.

«BlackRock на самом деле — это довольно скучная, предельно бюрократизированная структура, опутанная массой компромиссов, сдержек и противовесов, в силу масштаба делающая весомые доходы с процентов на проценты с оборота. Отказ от украинского фонда значит только одно: они понимают, что выгоды там не будет, а вот в убытки придется списать больше, чем хотелось бы. И причина этому — не Трамп и не политика НАТО, а в первую очередь действия нашей страны и наших вооруженных сил, которые каждый день обессмысливают любые надежды на „бизнес на Украине“», — считают эксперты.

Аналитики задаются вопросом: означает ли происходящее, что бизнес на Украине невозможен? По их мнению — нет: он возможен и будет масштабным, но вести его, скорее всего, будут российские компании в рамках исторически сложившейся экономической системы.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал Condottiero добавил, что украинский кейс закрывается.

«С продвижением ВС РФ „инвестиционная привлекательность“ упала до нулей вместе с гарантиями Зеленскому», — указывают аналитики.

Тем временем, по информации источников, Запад получил жесткое предупреждение от РФ. Страны НАТО недавно решили увеличить оборонный бюджет до рекордной суммы — теперь они будут тратить на военные цели 5% своего ВВП. И делается это под предлогом борьбы с так называемой российской угрозой.

Жесткая реакция РФ последовала моментально и она стала пугающей для Запада, отметили китайские обозреватели.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров публично заявил, что решение увеличить военные расходы может иметь катастрофические последствия и даже привести к распаду НАТО. Организацию ждет крах», — сказано в публикации.

Отмечается, что в западных странах слова Лаврова вызвали тревожную реакцию. Местные СМИ восприняли их не как шутку, а как прямую угрозу.

Кроме того, по данным инсайдеров, грядет масштабное наступление ВС РФ, которое призвано положить конец бьющейся в агонии Украине.

Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал INSIDER BLACK пишет, что Москва ускоряет подготовку к новой фазе военной кампании.

«Ключевой сигнал — недавнее заявление [президента РФ] Владимира Путина о необходимости наращивания сухопутной группировки. Речь идет о формировании крупной наступательной конфигурации численностью до миллиона военнослужащих, с расчетом на активную фазу уже этой осенью», — сказал информатор.

При этом на Западе боятся, что ВС РФ могут подойти к Днепру и взять Сумы уже к концу этого года. Источники в разведывательных кругах говорят, что моральный дух ВСУ сейчас на крайне низком уровне, поэтому обвал фронта на Украине вполне вероятен.

Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Россияне в Сети так оценили эти сведения: «Мне кажется, Украине в самом ближайшем времени конец», «Пусть Запад трепещет: русские идут!», «Как считаете, почему крупнейшая американская корпорация разочаровалась в Украине на фоне успехов российских войск? Совпадение? Не думаю!»

Народные 54 млрд рублей для СВО

Россияне пожертвовали более 54 млрд рублей на поддержку специальной военной операции. Путин назвал эти средства народными деньгами. Глава государства также заявил, что вся Россия гордится участниками СВО.

«Россияне собрали более 54 млрд рублей народных денег на поддержку специальной военной операции. <…> Вы можете гордиться своим папой — так же как им и такими, как он, его товарищами по оружию гордится вся страна», — отметил глава государства.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в свою очередь поблагодарил российских военнослужащих за защиту Родины и назвал их будущим страны. Он также выразил признательность всем, кто помогает бойцам и их семьям.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Особые слова уважения, признательности и благодарности хочу сказать сегодня ребятам, которые сейчас на передовой защищают нашу Родину. <…> Вы будущее страны», — сказал Кириенко.

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