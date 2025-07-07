Прилеты по всей Украине и беспорядки в армии: новости СВО на вечер 7 июля

Прилеты по всей Украине и беспорядки в армии: новости СВО на вечер 7 июля

Министерство обороны объявило, что Вооруженные силы России установили контроль над селом Дачным в Днепропетровской области Украины и Бессаловкой в Сумской области. Ведомство также показало кадры боестолкновений с противником. В операциях участвовали военные группировок войск «Север» и «Центр».

В Днепропетровской области украинские военнослужащие начали активно сдаваться в плен. Как уточнили в Минобороны РФ, противник массово отступает.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 7 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Военные добились успехов в ДНР и Запорожской области

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что войска ВС РФ отбросили базирующиеся в Запорожской области украинские подразделения к северным окраинам села Каменского на Степногорском направлении. По его словам, армия РФ установила контроль над западной частью населенного пункта. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Рогов добавил, что в Каменском по-прежнему идут тяжелые и кровопролитные бои. Рогов также отметил, что до этого российские ВС РФ уже закрепились в центральной части населенного пункта.

Вместе с этим российские войска значительно улучшили позиции в Часове Яре. Как рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в обозримой перспективе — полный контроль над населенным пунктом.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

ФАБ и «Искандер» разнесли командный пункт и полсотни солдат ВСУ

Источник в силовых ведомствах сообщил, что в результате удара ФАБ по селу Январскому в Днепропетровской области был полностью уничтожен командный пункт 31-й отдельной механизированной бригады украинской армии. При ликвидации объекта погибли военные, а также иностранные наемники. Шестеро солдат были тяжело ранены. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Кроме того, российские войска ударили из ракетного комплекса «Искандер-М» по пункту временной дислокации украинских войск в Чугуеве Харьковской области. По данным Минобороны, в результате было ликвидировано до полусотни военнослужащих армии противника.

Как утверждают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в ночь на 7 июля ВС РФ ударили по военным объектам Украины в нескольких регионах. В Одессе и области были поражены цели в портовой зоне и на южном побережье. В Киеве около 10 БПЛА атаковали склад ракетного вооружения и предприятия по производству дронов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Украина содрогнулась от взрывов

Министерство обороны также сообщило, что российские войска нанесли удар по зданиям ТЦК (аналоги военкоматов на Украине). По данным ведомства, поражены предприятие по сборке ударных беспилотников, склады боеприпасов, горючего и пункты временной дислокации.

Тем временем в Харькове на востоке Украины прогремели по меньшей мере пять мощных взрывов за несколько минут. Как отметил мэр города Игорь Терехов, сперва раздались четыре хлопка, а через некоторое время последовал пятый. На территории Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

МЧС Украины Фото: Социальные сети

В Сети также появились кадры, как утверждается, ударов беспилотников по одному из объектов в Харькове. Предположительно, в ходе атаки применялись дроны-камикадзе «Герань». На опубликованных кадрах видно, как БПЛА точно попадает в цель, после чего следует мощный взрыв, сопровождаемый огненной вспышкой. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

Продвижение ВС РФ создает хаос и беспорядки в ВСУ

Глава украинского аналитического ресурса DeepState Роман Погорелый признал, что оборона армии страны в Сумской области пребывает в полном беспорядке. По его словам, коммуникация между военнослужащими и местными властями нарушена. При этом аналогичная ситуация наблюдается в Харьковской области.

Журналисты Politico обратили внимание, что наступление ВС РФ заставляет украинское командование сокращать линию обороны и менять тактику. Эти усилия подрывает хаотичный подход к укреплению линий боевого соприкосновения. Кроме того, эффективность укрепленных позиций ВСУ резко снижается из-за нехватки боевых подразделений.

США продолжают скидывать Украину на Европу

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, почему страна не поддерживает Украину, как Израиль. Он заявил, что Вашингтон очень много помогает Киеву в конфликте с Москвой.

По мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, Трамп разочаровался после разговора с российским лидером Владимиром Путиным из-за несогласия Москвы на сиюминутное прекращение огня на Украине. Он отметил, что глава Белого дома действует под давлением НАТО, стремясь заморозить конфликт без решения его глубинных причин.

Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Чепа обратил внимание, что США судорожно пытаются переложить финансовую нагрузку по поддержке Украины на Евросоюз из-за риска дефолта. По его словам, экономическое положение Вашингтона осложнено госдолгом, превысившим $37 трлн.

Читайте также:

Стало известно, каких наемников ВСУ могли уничтожить под Днепром

Политолог оценил идею буферной зоны на СВО

«Впечатляющие цифры»: раскрыты потери польских наемников на Украине