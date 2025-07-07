Президент США Дональд Трамп разочаровался после разговора с российским лидером Владимиром Путиным из-за несогласия РФ на сиюминутное прекращение огня на Украине, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, глава Белого дома действует под давлением НАТО, стремясь заморозить конфликт без решения его глубинных причин. Он отметил, что это, в свою очередь, выгодно Украине, которая продолжает отступать и нести значительные потери.

Трамп под нажимом своих партнеров по НАТО пытается добиться сиюминутного соглашения о прекращении огня на Украине, не решая основного вопроса — это предотвращение сейчас и в будущем причин конфликта. Это является основополагающим для РФ. Украина поддерживает это, отступая на всех фронтах и неся большие потери. Для них выгодно этот конфликт в сегодняшнем виде каким-то образом приморозить, но впоследствии это обернется более серьезными действиями, — пояснил Чепа.

Ранее депутат Государственной думы Михаил Шеремет заявил, что Трамп осознал всю мощь России после телефонной беседы с Путиным. По его словам, это огорчило главу Белого дома, поскольку он понял, что имеет дело с сильным президентом, который не променяет гарантии безопасности на «громкие увещевания».