В Госдуме объяснили, что так огорчило Трампа после беседы с Путиным

В Госдуме объяснили, что так огорчило Трампа после беседы с Путиным Депутат Шеремет: Трампа огорчило осознание силы России после беседы с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп осознал всю мощь России после телефонной беседы с лидером страны Владимиром Путиным, высказал мнение депутат Государственной думы Михаил Шеремет. По его словам, которые приводит РИА Новости, это огорчило хозяина Белого дома. Как считает Шеремет, Трамп понял, что он имеет дело с сильным президентом, который не променяет гарантии безопасности на «громкие увещевания».

Подлинной причиной расстройства Трампа стало осознание, что он имеет дело с сильным президентом сильной страны, которая не сдаст свои национальные интересы и не променяет гарантии безопасности на громкие увещевания, — убежден Шеремет.

Как считает сенатор-республиканец Тим Скотт, слова о «слишком мягком» обращении Трампа с Путиным — чушь. По его мнению, американский лидер стремится к урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Путин напомнил, что Россия и США на протяжении всей истории всегда находили что-то, что объединяло две страны. Глава государства также отметил, что Москва с добротой относилась к Вашингтону, например, поставляла оружие и поддерживала стремление к независимости от Великобритании.