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06 июля 2025 в 13:34

Путин раскрыл, что объединяет Россию и США

Путин заявил, что Россию и США объединяет стремление к независимости

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Россия и США на протяжении всей истории всегда находили что-то, что объединяло две страны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Политик также подчеркнул, что Москва с добротой относилась к Вашингтону, например, поставляла оружие и поддерживала стремление к независимости от Великобритании.

Мы же поддерживали их стремление к независимости от Великобритании. Мы реально поставляли, оружие даже поставляли, деньгами помогали и так далее. Потом Север поддерживали в ходе войны Севера и Юга и так далее, — сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что с большим уважением относится к своему американскому коллеге Дональду Трампу. Глава государства отметил, что американский лидер — мужественный человек, который прошел непростой путь возвращения во власть.

До этого американские журналисты рассказали, что Трамп все больше показывает разочарование Путиным из-за его якобы максималистских требований. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отметила, что такие слухи являются домыслами. По ее мнению, подобные утверждения выгодны зарубежным СМИ, чтобы оправдать задержки в переговорах и финансирование Украины.

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