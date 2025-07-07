Наступление ВС России заставляет командование ВСУ сокращать линию обороны и менять тактику, сообщает Politico. По данным газеты, эти усилия подрывает хаотичный подход к укреплению линий боевого соприкосновения.

Изменяющаяся тактика наступления России вынуждает Украину адаптироваться, сокращая линии обороны и строя малоэтажные опорные пункты, — говорится в публикации.

Перестроение тактики подрывает использование разных подходов командирами на местах. Кроме того, эффективность укрепленных позиций ВСУ резко снижается из-за нехватки боевых подразделений.

Ранее глава украинского аналитического проекта DeepState Роман Погорелый признал, что оборона Вооруженных сил Украины в Сумской области пребывает в полном беспорядке. По его словам, коммуникация между военнослужащими и местными властями нарушена.

В Харьковской области наблюдается аналогичная ситуация. Погорелый сравнил обстановку с обороной в украинских регионах с тем, как подготовились к боям в Днепропетровской области. Он отметил, что власти Сумской и Харьковской областей начали возводить укрепления только после того, как российская армия перешла в наступление.