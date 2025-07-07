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07 июля 2025 в 10:53

Трамп сделал неожиданное заявление о помощи Украине

Трамп заявил, что очень много помогает Украине в конфликте с Россией

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Вашингтон очень много помогает Киеву в конфликте с Москвой, заявил президент США Дональд Трамп. Так американский лидер ответил на вопрос, почему США не помогут Украине, как Израилю, сообщает РИА Новости.

Я помогаю Украине. Помогаю ей очень много. Это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, у вас не было бы войны с Россией сейчас, — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что размер американской помощи Украине к апрелю 2025 года достиг $123,3 млрд (9,7 трлн рублей). По данным Кильского института мировой экономики в ФРГ, военная поддержка составила $69,5 млрд (5,4 трлн рублей). С мая по начало июля США помощи Украине не предоставляли.

В среду, 2 июля, стало известно, что США временно прекратили поставки вооружений и боеприпасов Украине. Это решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби на фоне обеспокоенности по поводу сокращения арсеналов.

Позже СМИ сообщили, что именно американский министр обороны Пит Хегсет принял решение о временной остановке поставок военной помощи Украине без согласования с другими ведомствами. Данное распоряжение вызвало недоумение у представителей Госдепартамента, конгрессменов, украинских официальных лиц и европейских партнеров.

Украина
Дональд Трамп
США
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