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07 июля 2025 в 10:45

Харьков содрогнулся от утренних взрывов

Мэр Харькова сообщил как минимум о пяти взрывах в городе

ВКС России ВКС России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По меньшей мере пять мощных взрывов прогремели в Харькове на востоке Украины за несколько минут, написал в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов. По его словам, сперва раздались четыре хлопка, а через некоторое время последовал пятый.

Четвертый взрыв в Харькове. <…> Снова взрыв, — говорится в двух публикациях.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале отметил, что взрывы раздались сразу в нескольких районах Харькова. В настоящее время на территории Харьковской области действует воздушная тревога.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры, как утверждается, атаки ударных беспилотников на один из объектов в Харькове. Предположительно, использовались дроны-камикадзе «Герань». Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого сразу две серии взрывов прогремели в Одессе. Информации о возможных повреждениях и пострадавших нет. Официальные власти ситуацию не комментировали. При этом мэр Одессы Геннадий Труханов объявлял воздушную тревогу.

Украина
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