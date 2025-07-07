В украинском портовом городе прогремели новые взрывы В Одессе после воздушной тревоги прогремели новые взрывы

В Одессе прогремели две серии взрывов, сообщает пресс-служба украинского «24 канала». Информации о возможных повреждениях и пострадавших нет.

Официальные власти ситуацию не комментировали. При этом мэр Одессы Геннадий Труханов объявлял воздушную тревогу. Местные жители в пабликах утверждают, что над городом кружили две группы беспилотников. По словам очевидцев, в некоторых районах Одессы зафиксированы масштабные пожары, чувствуется очень сильный запах гари.

Ранее стало известно, что в Одессе произошли мощные взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога, местные жители сообщали о пожарах и горящих автомобилях на местах прилетов. По мнению очевидцев, были применены баллистические ракеты.

До этого стало известно о массированном ночном ударе российской армии по украинской территории, в ходе которого было использовано более 450 отечественных дронов «Герань-2». Также ВС РФ применили приблизительно 40 ракет различных типов. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.