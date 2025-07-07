Видео удара российских БПЛА по объекту в Харькове попало в Сеть

Видео удара российских БПЛА по объекту в Харькове попало в Сеть

Атака посредством ударных беспилотников по одному из объектов в Харькове попала на видео, которое публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Предположительно, для нанесения ударов по предприятию использовались дроны-камикадзе «Герань». Минобороны РФ не комментировало эти данные.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как российский БПЛА точно попадает в цель, после чего следует мощный взрыв, сопровождаемый огненной вспышкой. Затем над атакованным объектом поднимается столб густого дыма.

Ранее в Сети появилось видео, снятое российскими операторами БПЛА, на котором можно увидеть уничтожение наземных дронов ВСУ, используемых для транспортировки боеприпасов. Бойцы ВС РФ атаковали украинских роботов с помощью беспилотников-камикадзе.

Кроме того, стало известно о новой попытке армии Украины нанести удары по Москве посредством беспилотников. Как сообщили журналисты, ВСУ запустили в направлении столицы БПЛА типа «Лютый». Бойцам российских сил противовоздушной обороны удалось сбить восемь таких аппаратов вблизи городской черты.