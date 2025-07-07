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Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 11:05

Военкоры раскрыли последствия ночного удара по объектам ВСУ

Войска России ударили по объектам ВСУ в Одессе, Киеве и Харькове

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В ночь на 7 июля российские Вооруженные силы ударили по военным объектам Украины в нескольких регионах, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В Одессе и области были поражены цели в портовой зоне и на южном побережье. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

В Киеве, по данным канала, около десяти российских беспилотников атаковали склад ракетного вооружения, предприятия по производству дронов.

Ранее стало известно, что в районе Красноармейска продолжаются интенсивные боестолкновения. Российские Вооруженные силы ведут операцию по окружению населенного пункта, целенаправленно нарушая линии снабжения украинских войск. Подобные действия лишают противника возможности оперативно пополнять запасы и перебрасывать резервы.

По данным российских силовых ведомств, 237-й батальон 129-й бригады теробороны Украины, понесший значительные потери в Донбассе в 2023 году, был восстановлен и переброшен на Сумское направление. Это подразделение не участвовало в боевых действиях с прошлого года.

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