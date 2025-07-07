Появились кадры, как иностранных наемников ВСУ накрыло ФАБ

В результате точного удара ФАБ (фугасная авиационная бомба) по селу Январскому в Днепропетровской области был полностью уничтожен командный пункт 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых ведомствах. При ликвидации объекта погибли украинские военные, среди которых находились иностранные наемники. Шесть военнослужащих ВСУ получили тяжелые ранения различной степени тяжести. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

В Январском отработали по пункту управления 31-й бригады противника. Более 10 человек погибли, в том числе группа недавно переброшенных туда наемников, — сказано в сообщении источника.

Ранее в Сети распространились кадры, запечатлевшие первый зафиксированный случай применения авиабомбы российскими войсками в Днепре. На видео отчетливо виден след, оставленный боеприпасом в небе. Подобное произошло впервые за весь период специальной военной операции.

До этого в Минобороны РФ сообщили о нанесении удара авиабомбой ФАБ-1500 по укрепленному пункту временного размещения украинских военных в Днепропетровской области. Как уточнили в министерстве, использованные боеприпасы были оснащены современными модулями планирования и коррекции траектории полета.