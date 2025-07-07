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07 июля 2025 в 11:31

Стало известно о новых успехах российских войск в Часове Яре

Пушилин: российские войска значительно улучшили позиции в Часове Яре в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска значительно улучшили позиции в Часове Яре, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в обозримой перспективе — полный контроль над населенным пунктом.

Константиновское направление. Мы видим и освобожденные населенные пункты, мы видим и улучшения [позиций] значительные в самом Часове Яре, и видим, исходя из таких перспектив, в обозримой перспективе освобождение данного населенного пункта. Ну, а дальше — Константиновка, — отметил Пушилин.

Ранее глава ДНР отмечал, что под Красноармейском продолжаются активные боевые действия. По его данным, российская армия осуществляет охват города и целенаправленно перерезает линии снабжения ВСУ. Он охарактеризовал складывающуюся оперативную обстановку как благоприятную для российских войск.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что ВС России зачистили от ВСУ карман между населенными пунктами Малиновка и Миролюбовка. По его словам, эта операция позволила выровнять линию фронта и взять населенный пункт в огневой мешок. Минобороны России эту информацию не комментировало.

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Денис Пушилин
Часов Яр
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