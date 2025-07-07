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07 июля 2025 в 14:35

В Госдуме ответили, почему США судорожно пытаются переложить Украину на ЕС

Депутат Чепа: США пытаются переложить Украину на ЕС из-за риска дефолта

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

США стремятся переложить финансовую нагрузку по поддержке Украины на Евросоюз из-за риска дефолта, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, экономическое положение Соединенных Штатов осложнено госдолгом, превысившим $37 трлн.

США очень тщательно пытаются перекладывать ответственность на Европу, учитывая непростое экономическое положение в стране. Я имею в виду государственный долг, который уже превысил $37 трлн. Американцы не хотят поставлять Украине оружие или просто так поставлять его Европе для передачи Украине в счет долга. Это наращивает и без того непростое положение и грозит дефолтом США, — пояснил Чепа.

Депутат отметил, что Евросоюз, в свою очередь, заинтересован в продолжении украинского конфликта, поскольку это соответствует его стратегическим интересам. При этом он добавил, что замораживание боевых действий выгодно Брюсселю и Киеву, но противоречит позиции России.

Европа желает продолжить конфликт на Украине, потому что у нее тоже есть определенные интересы. Им выгодно решить этот конфликт. Или по крайней мере, как и самой Украине, выгодно его заморозить, но это не выгодно нам, — резюмировал Чепа.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что поддержка Украины изначально не входила в планы президента США Дональда Трампа. По его словам, именно поэтому не сложились отношения у главы Белого дома и украинского лидера Владимира Зеленского.

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