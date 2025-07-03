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03 июля 2025 в 11:46

«Химии не возникло»: политолог о сложных отношениях Трампа и Зеленского

Политолог Блохин: поддержка Украины изначально не входила в планы Трампа

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Поддержка Украины изначально не входила в планы президента США Дональда Трампа, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, именно поэтому не сложились отношения у главы Белого дома и украинского лидера Владимира Зеленского.

Исходя из того, что Трамп рассматривал Украину лишь как разменную монету, именно по этой причине между [Трампом и Зеленским] не возникло никакой химии. Отказ от [военной] поддержки — это не результат того, что у них не сложилось. Не сложилось у них потому, что Трамп не хотел поддерживать Украину. Это не причина, а следствие, — сказал Блохин.

Ранее сообщалось, что Украину ждет мрачное будущее, поскольку Трамп ослабил военную поддержку Киева. По мнению аналитиков, всему виной личная неприязнь главы Белого дома к Зеленскому.

До этого Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине затянулось, так как возникли проблемы с Зеленским. По его словам, разрешение кризиса в целом оказалось сложнее, чем ожидалось.

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США
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