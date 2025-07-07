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07 июля 2025 в 12:05

Российские войска взяли под контроль села сразу в двух областях Украины

Минобороны сообщило о взятии Дачного и Бессаловки на Украине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Дачным в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, российская армия также взяла Бессаловку в Сумской области. В операциях участвовали военные группировок войск «Север» и «Центр».

Подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Бессаловка Сумской области, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что при ударе ФАБ по селу Январскому в Днепропетровской области был полностью ликвидирован командный пункт 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Отмечается, что погибли также иностранные наемники. Шесть военнослужащих ВСУ получили тяжелые ранения различной степени тяжести.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

До этого ВКС РФ провели успешную операцию против укреплений украинской армии в ДНР. Серия авиаударов была нанесена возле населенного пункта Попов Яр. Были уничтожены фортификационные сооружения, огневые позиции, посты и пункты временной дислокации личного состава противника, а также пункты хранения боеприпасов и несколько единиц автотранспорта.

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Сумская область
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