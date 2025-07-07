237-й батальон 129-й бригады теробороны Украины, ранее практически уничтоженный в Донбассе, был восстановлен и направлен на Сумское направление, сообщили в российских силовых структурах. Источник подчеркнул, что военные не принимали участия в боевых действиях с 2023 года.

По имеющейся информации, после потерь в 2023 году батальон был вновь введен в состав действующей армии и передислоцирован на Северное направление. Данные о текущей численности и боеспособности подразделения не уточняются.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 6 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Украинцы делятся с ВС России координатами ТЦК через соцсети

Украинские граждане стали передавать координаты территориальных центров комплектования (ТЦК) представителям российских войск, заявил российский военкор Алексей Воевода в своем Telegram-канале. По его словам, информация публикуется в открытых источниках

В частности, сообщения появляются в комментариях под записями подразделения БПЛА «Сталинские соколы» в социальных сетях. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Бойцы ВСУ с инвалидностью оказались в бедственном положении

В социальных сетях резко усилились протестные настроения среди бывших военнослужащих ВСУ, оказавшихся в бедственном положении после возвращения с фронта, передает источник в российских силовых структурах. Особенно остро ситуация складывается среди ампутантов.

Параллельно соцсети заполонены постами отчаявшихся родственников военнослужащих этой же бригады, пропавших без вести в районе села Садки Сумской области. Это подразделение несет тяжелые потери в столкновениях с российской группировкой «Север».

ВС Украины Фото: Социальные сети

ВС РФ добились определенных успехов в Часове Яре

На Константиновском направлении, в том числе в районе Часова Яра, российские войска имеют существенные успехи, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он подчеркнул формирование благоприятной оперативной обстановки на этом участке фронта и намекнул на скорое освобождение ключевых населенных пунктов. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Политик выразил уверенность, что в ближайшее время последуют важные известия непосредственно об этом населенном пункте и путь к Константиновке будет открыт. Других подробностей Пушилин не привел.

В Одессе после воздушной тревоги прогремели новые взрывы

В Одессе прогремели две серии взрывов, сообщают украинские СМИ. Информации о возможных повреждениях и пострадавших не было.

Официальные власти ситуацию не комментировали. При этом мэр Одессы Геннадий Труханов объявлял воздушную тревогу. Местные жители в пабликах утверждают, что над городом кружили две группы беспилотников. По словам очевидцев, в некоторых районах Одессы зафиксированы масштабные пожары, чувствуется очень сильный запах гари.

Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска

Под Красноармейском продолжаются активные боевые действия, сообщил Пушилин. По его данным, ВС РФ осуществляют охват города и целенаправленно перерезают линии снабжения ВСУ. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Глава региона констатировал, что ведутся активные действия по нарушению логистических маршрутов украинской армии. Это лишает противника возможности оперативно перебрасывать подкрепления и снабжение. Пушилин охарактеризовал складывающуюся оперативную обстановку как благоприятную для российских войск.

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