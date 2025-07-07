Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 08:00

Украинцы сливают для ВС России координаты ТЦК: новости СВО на утро 7 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

237-й батальон 129-й бригады теробороны Украины, ранее практически уничтоженный в Донбассе, был восстановлен и направлен на Сумское направление, сообщили в российских силовых структурах. Источник подчеркнул, что военные не принимали участия в боевых действиях с 2023 года.

По имеющейся информации, после потерь в 2023 году батальон был вновь введен в состав действующей армии и передислоцирован на Северное направление. Данные о текущей численности и боеспособности подразделения не уточняются.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 6 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Украинцы делятся с ВС России координатами ТЦК через соцсети

Украинские граждане стали передавать координаты территориальных центров комплектования (ТЦК) представителям российских войск, заявил российский военкор Алексей Воевода в своем Telegram-канале. По его словам, информация публикуется в открытых источниках

В частности, сообщения появляются в комментариях под записями подразделения БПЛА «Сталинские соколы» в социальных сетях. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Бойцы ВСУ с инвалидностью оказались в бедственном положении

В социальных сетях резко усилились протестные настроения среди бывших военнослужащих ВСУ, оказавшихся в бедственном положении после возвращения с фронта, передает источник в российских силовых структурах. Особенно остро ситуация складывается среди ампутантов.

Параллельно соцсети заполонены постами отчаявшихся родственников военнослужащих этой же бригады, пропавших без вести в районе села Садки Сумской области. Это подразделение несет тяжелые потери в столкновениях с российской группировкой «Север».

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

ВС РФ добились определенных успехов в Часове Яре

На Константиновском направлении, в том числе в районе Часова Яра, российские войска имеют существенные успехи, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он подчеркнул формирование благоприятной оперативной обстановки на этом участке фронта и намекнул на скорое освобождение ключевых населенных пунктов. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Политик выразил уверенность, что в ближайшее время последуют важные известия непосредственно об этом населенном пункте и путь к Константиновке будет открыт. Других подробностей Пушилин не привел.

В Одессе после воздушной тревоги прогремели новые взрывы

В Одессе прогремели две серии взрывов, сообщают украинские СМИ. Информации о возможных повреждениях и пострадавших не было.

Официальные власти ситуацию не комментировали. При этом мэр Одессы Геннадий Труханов объявлял воздушную тревогу. Местные жители в пабликах утверждают, что над городом кружили две группы беспилотников. По словам очевидцев, в некоторых районах Одессы зафиксированы масштабные пожары, чувствуется очень сильный запах гари.

Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска

Под Красноармейском продолжаются активные боевые действия, сообщил Пушилин. По его данным, ВС РФ осуществляют охват города и целенаправленно перерезают линии снабжения ВСУ. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Глава региона констатировал, что ведутся активные действия по нарушению логистических маршрутов украинской армии. Это лишает противника возможности оперативно перебрасывать подкрепления и снабжение. Пушилин охарактеризовал складывающуюся оперативную обстановку как благоприятную для российских войск.

Читайте также:

Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели

Критика из-за дочери, переезд в США, личная жизнь: где сейчас Задорожная

Новая жена, слова об СВО, Зеленский: как живет вдовец Фриске Шепелев

ВСУ
ВС РФ
СВО
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны новые детали российских ударов по ТЦК в Запорожье
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
СК раскрыл подробности гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл подробности гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Раскрыт главный успех Путина на саммите БРИКС
День Петра и Февронии, 8 июля: красивые и нежные открытки
Марков ответил, почему лидеры стран БРИКС осудили атаки ВСУ на Россию
Mash: рядом с телом Старовойта нашли его наградной пистолет
Подростки заставили одноклассника с аутизмом мастурбировать на камеру
Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев поженились
Стало известно, кто мог дать показания против Старовойта
SHOT: арестован бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.