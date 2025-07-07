Новая жена, слова об СВО, Зеленский: как живет вдовец Фриске Шепелев

Накануне стало известно, что вдовец певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев, женится в третий раз. Что известно о его личной жизни, говорил ли он об СВО?

Как сложилась личная жизнь Шепелева после смерти Фриске

Издание KP.RU сообщило, что Дмитрий Шепелев зарегистрирует брак с дизайнером Екатериной Тулуповой, с которой состоит в отношениях около 10 лет. Пара подала заявление в ЗАГС и запланировала церемонию на осень. После свадьбы молодожены собираются отправиться в романтическое путешествие, во время которого планируют наблюдать за китами.

Для 42-летнего Шепелева этот брак станет первым после смерти артистки Жанны Фриске, от которой у него остался сын Платон. С воспитывающей дочь от предыдущего брака Тулуповой они познакомились в приложении для знакомств, а позже узнали, что их дети ходят в одну группу детского сада. Пара живет вместе уже несколько лет и воспитывает общего сына Тихона.

После смерти Жанны Дмитрий неоднократно судился с отцом певицы Владимиром Фриске из-за взаимных финансовых претензий. Отец исполнительницы считает, что телеведущий якобы присвоил себе все деньги, которые должны были достаться Платону.

Шепелев на фоне многочисленных конфликтов запретил родителям Фриске видеться с внуком.

Ведущий впервые женился, будучи студентом. Его избранницей стала Анна Старцева, однако этот брак продлился всего три недели.

Как Шепелев относится к СВО

Дмитрий Шепелев в день начала спецоперации в социальных сетях заявил, что ему страшно, а также сообщил, что у него много коллег и друзей проживают в Киеве.

«Мне особенно страшно от того, что я сейчас отвез ребенка в школу, а мои друзья в Киеве и других городах Украины ведут детей в бомбоубежища. Это не укладывается в голове», — отметил он.

Телеведущий попросил прощения перед украинцами и обратил внимание, что ему стыдно перед ними.

«Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Простите, друзья украинцы, простите. Только такое не прощают», — написал Дмитрий Шепелев.

Также он делился в социальных сетях совместными фотографиями с президентом Украины Владимиром Зеленским, отвечая на вопросы подписчиков о том, есть ли у него близкие друзья или товарищи.

«Близких нет, но есть люди, которых я очень сильно люблю», — подписал он кадр.

Чем сейчас занимается Шепелев

Дмитрий Шепелев продолжает жить в Москве и строить карьеру в России. Сейчас он занимается продюсированием телевизионных шоу. Шепелев отмечал, что на данный момент ему ближе детский контент.

В 2024 году Шепелев вместе с сыном Платоном снялся в фильме певца Сергея Жукова «Плакса-2».

Сейчас он готовит телевизионное шоу для телеканала «Россия». Его предыдущий проект «Свидание» был отмечен наградой на российском фестивале.

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