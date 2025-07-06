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06 июля 2025 в 16:18

Стало известно, на ком и когда женится вдовец Жанны Фриске

Телеведущий Шепелев поженится с дизайнером Тулуповой этой осенью

Дмитрий Шепелев Дмитрий Шепелев Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Шепелев зарегистрирует брак с дизайнером Екатериной Тулуповой, с которой состоит в отношениях с 2015 года, сообщает KP.RU. Пара подала заявление в ЗАГС и запланировала церемонию на осень. После свадьбы молодожены собираются отправиться в романтическое путешествие, во время которого планируют наблюдать за китами.

Для 42-летнего Шепелева этот брак станет первым после смерти артистки Жанны Фриске, от которой у него остался сын Платон. С воспитывающей дочь от предыдущего брака Тулуповой они познакомились в приложении для знакомств, а позже узнали, что их дети ходят в одну группу детского сада. Пара живет вместе уже несколько лет и воспитывает общего сына Тихона.

Шепелев продолжает развивать карьеру: он занимается продюсированием цифровых проектов для Rutube и VK, а также готовит телевизионное шоу для телеканала «Россия». Его предыдущий проект «Свидание» был отмечен наградой на российском фестивале.

Ранее телеведущая Ксения Бородина и ее муж Николай Сердюков ввели строгие правила для гостей своей свадьбы, обязав их подписать соглашение о неразглашении. Так, на входе висели предупреждения о запрете публикации любых материалов без личного одобрения пары. Гостям также запретили выкладывать фото и видео в соцсети раньше самих молодоженов.

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