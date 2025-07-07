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07 июля 2025 в 03:40

Критика из-за дочери, переезд в США, личная жизнь: где сейчас Задорожная

Анастасия Задорожная Анастасия Задорожная Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Задорожная обрела популярность после участия в сериале «Клуб» и комедии «Любовь в большом городе». Как сейчас живет артистка, за что ее критикуют в Сети?

Чем известна Задорожная

Задорожная родилась в 1985 году в семье военного в Федотово Вологодской области. Когда ей было семь лет, семья переехала в Москву. Творческий путь Насти начался в детской музыкальной группе «Непоседы», куда она попала в десять лет.

В 2001 году ее утвердили на роль старшеклассницы Анжелики Селиверстовой в сериал «Простые истины», ее партнерами по сцене стали актеры Татьяна Арнтгольц и Данила Козловский. После Задорожная снималась в «Холостяках».

Пик карьеры актрисы пришелся на молодежный сериал «Клуб» на телеканале MTV. В нем Задорожная исполняла сразу две роли — начинающей певицы Василисы и работницы автоцентра Маруси, героини были двойниками. Еще одной большой работой артистки стал фильм «Любовь в большом городе». Кроме того, Задорожная снялась в ремейке «Кавказской пленницы», «Что творят мужчины — 2», «Жестоком уроке».

Помимо кино и сериалов, Задорожная пела. В 2007 году она получила премии «Золотой рингтон» и «Золотой Граммофон» за композицию «Буду».

Почему Задорожную раскритиковали в Сети

Недавно Задорожная вызвала неоднозначную реакцию у поклонников, поделившись видеозаписью занятий по самоспасению на воде своей 10-месячной дочери.

На видео, опубликованном в социальной сети, звезда показывает, как инструктор учит маленькую Александру плавать. Он бросает девочку в бассейн и показывает, как она должна самостоятельно выплывать на поверхность. Многие подписчики выразили удивление и обеспокоенность таким методом обучения

«Это ужасно. Что в этом гуманного? Ребенок в шоке, вся в тонусе, плачет»; «Боже, это же стресс для нее»; «А вы не боитесь, что у нее будет, наоборот, страх воды уже в более зрелом возрасте?» — пишут комментаторы.

Однако актриса уверена, что обучение самоспасению на воде — важный навык для ребенка.

«Мы выбрали это направление, потому что вода и бассейны повсюду… Горжусь. Уже. Саше непросто, но она отлично справляется. P. S. Видео не для слабонервных мам», — написала Задорожная.

Как сложилась личная жизнь Задорожной

В 2008 году Задорожная приняла участие в проекте «Звездный лед» и там познакомилась с фигуристом Сергеем Славновым. Их роман длился семь лет, но официально они свои отношения не регистрировали.

В 2020 году актриса раскрыла, что тайно вышла замуж. Сначала она не афишировала имя супруга, но через год сообщила, что его зовут Владимир. Он работает в IT-индустрии и не связан с кино.

В мае 2024 года Задорожная объявила о своей беременности. 4 августа она впервые стала мамой. В ее соцсетях появилась фотография из роддома.

После свадьбы Задорожная вместе с мужем переехала в США. По ее словам, переезд в Америку не составил труда, поскольку ее супруг регулярно бывал там по работе. Они обосновались в штате Флорида.

В октябре 2023 года артистка записала обращение для YouTube-канала Яны Чуриковой, в котором сообщила, что она больше не занимается творчеством.

Недавно в России закрыли IT-компанию Анастасии Задорожной, сообщал Telegram-канал Mash. По данным источника, принадлежавший звезде бизнес прекратил работу, однако почти сразу на его месте появилась новая фирма с тем же профилем и командой, но уже без ее участия в документах.

Речь идет о компании «Скайхат», зарегистрированной в сфере облачных технологий. Совладельцем фирмы также значился некий Юрий Д. Несмотря на переезд в США, в 2024 году Задорожная вновь зарегистрировала бизнес в России.

Однако накануне, 29 мая, ООО «Скайхат» было ликвидировано. Взамен возникла новая компания — «Скайхат Лабз» — с тем же юридическим адресом, сайтом, видом деятельности и директором. По информации Mash, актриса назвала изменения «перераспределением деятельности» в рамках семейного бизнеса. А также подчеркнула, что ситуация полностью под контролем.

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