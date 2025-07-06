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06 июля 2025 в 03:12

Рождение дочери в США, муж, слова об СВО: как живет актриса Ирина Антоненко

Ирина Антоненко Ирина Антоненко Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Мисс Россия — 2010 и актриса Ирина Антоненко сообщила, что впервые стала мамой. Что известно о рождении дочки и тайном замужестве артистки, говорила ли она об СВО?

Что известно о рождении дочери и замужестве Антоненко

Ирина Антоненко, известная по сериалам «Корабль» и «Магомаев», накануне неожиданно объявила о рождении первенца.

33-летняя актриса из Екатеринбурга родила дочь в США. Она тщательно скрывала свою беременность и факт замужества от общественности.

Поклонники были удивлены, узнав, что Мисс Россия — 2010 тайно вышла замуж за владельца теннисной академии в Лос-Анджелесе Стэна Козина. До появления дочери Ирина не показывала фото с любимым.

Супруги назвали девочку Делайлой, она появилась на свет 27 июня.

«Познакомьтесь с Делайлой, нашим маленьким чудом! Добро пожаловать в этот мир, милый ангел! Стать мамой — величайшее благословение в моей жизни, и ты — причина этого», — написала Ирина.

Говорила ли Антоненко об СВО

Ирина Антоненко, после того как началась специальная военная операция, разместила в своих социальных сетях публикацию, в которой выступила за установление мира, сообщало уральское издание «Моменты».

«Какой позор! 21-й век, мы летаем в космос, люди выросли духовно, наука сделала колоссальный шаг вперед. Но ощущение, что часть людей как были животными, так и хотят ими остаться. Пока взрослые дяди хотят все больше и больше земель, денег и власти, страдают невинные люди, которые просто хотят жить, любить и быть счастливыми. Мои родные на Украине и в России, и мне больно и страшно за всех. Молюсь, чтобы настал мир», — цитирует актрису источник.

На настоящий момент в Instagram (деятельность в РФ запрещена) актрисы соответствующая публикация отсутствует.

Как сложилась карьера Антоненко

Актриса окончила Уральский финансово-юридический институт. В студенческие годы начала строить карьеру модели, является обладательницей титулов «Мисс Автозвук — 2008», «Мисс Екатеринбург — 2009» и «Мисс Россия — 2010».

В конце нулевых Антоненко переехала в Москву и поступила в ГИТИС. Она дебютировала в кино в альманахе «Кинопробы», затем снялась в фильмах «Фантом», «Корабль», «Золотая клетка», «Свадьбы не будет», «Сюрприз для любимого», «Друг на продажу», «Магомаев».

Ирина Антоненко также работала телеведущей. На канале «Ю» она вела программу «В теме», а на ТНТ — «Агент 003».

В 2019 году артистка переехала жить в Лос-Анджелес. При этом она продолжила сниматься в российском кинематографе и выстраивала карьеру в Голливуде. В 2022 году с ней вышел в прокат фильм «Бензиновая аллея», где также снимался Брюс Уиллис.

На настоящий момент Ирина Антоненко сосредоточена на карьере в США. Она ведет свой личный блог на английском языке и регулярно ходит на кинопробы. В феврале 2024 года состоялся выход ленты «Затерянные в Рио. Браво», где артистка сыграла одну из главных ролей.

Также она недавно открыла свой бизнес в США — бутик цветов LEMOORI в Лос-Анджелесе.

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