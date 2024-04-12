Три развода, отказ от соцсетей, отсутствие ролей: куда пропал Андрей Ташков

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Андрей Ташков

Заслуженный артист России Андрей Ташков в последнее время пропал из поля зрения СМИ. Что известно о его личной жизни, запланирован ли выход каких-либо проектов с его участием?

Чем известен Ташков

Андрей Ташков родился 30 июля 1957 года в Москве в семье актеров Евгения Ташкова и Екатерины Савиновой.

Мать умерла в 1975 году. Она долгое время болела бруцеллезом.

«Я редко о ней говорю. У меня дома не висят фотографии — ни свои, ни родственников. Зачем в суете скользить взглядом по их лицам? И старые снимки я не пересматриваю — все живы в моем сердце», — делился артист.

После школы Ташков поступил в Школу-студию МХАТ, но проучился там всего год. В 1975 году он решил перевестись на второй курс актерского факультета в Театральное училище им. Б. Щукина, которое окончил в 1978 году.

В кино актер дебютировал в 1974 году в картине «Дети Ванюшина». Также Ташков снимался в проектах «Сыщик», «Сашка», «Привет с фронта», «Сердце не камень», «Поворот ключа», «Чистые ключи», «Своя чужая жизнь», «Сестры по крови», «Правила угона», «Объект 11», «Жизненные обстоятельства», «Ловушка для королевы», «Доктор Лиза» и других.

Всего в его фильмографии более 60 работ.

Помимо этого, Ташков известен как актер дубляжа. Его голос можно услышать в лентах «Выход дракона», «Парень-каратист», «Непрофессионалы», «Опасные связи», «Бэтмен», «Оно», «Бэтмен возвращается», «Бесстрашный», «Список Шиндлера», «Майкл Коллинз», «Рэй», «Кровавый алмаз» и других.

«Папа спросил у меня, что, по моему мнению, самое сложное в профессии актера. Я ответил — выучить текст. Отец сказал, что выучить текст — последнее дело. „Как?“ — удивился я. Тут стихотворение-то к уроку не выучить, да еще надо перед всем классом его прочитать! „Ладно, если бы я не видел у тебя способностей, то отговорил бы…“» — вспоминал Ташков.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Актер Андрей Ташков во время съемок фильма «Три женщины Достоевского»

Что известно о личной жизни Ташкова

Первой женой Андрея Ташкова была Наталья Водогреева. Они жили вместе с 1985 по 1986 год.

Вторая жена — актриса Любовь Заболоцкая. В браке прожили семь лет.

Третья супруга — актриса Елена Скороходова. Поженились в 1993 году. В браке появился сын Иван, но в итоге пара рассталась.

«Люди вступают в брак по разным причинам. Кто-то из-за боязни одиночества, кто-то по любви. Кто-то желает создать семью, чтобы найти точку опоры. А когда теряется мотивация, брак распадается. А еще люди разбегаются по причине неудобоваримости характеров. В моем случае присутствовали все эти причины до единой», — объяснял Ташков.

Чем сейчас занимается Ташков

Последний раз Андрей Ташков снимался в кино в 2022 году — тогда вышли сериалы «Надвое» и «Тайфун» с его участием.

На данный момент актер нигде не снимается, выход картин с ним не запланирован.

Соцсети Ташков не ведет.

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