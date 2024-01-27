Умерла актриса из сериала «След» Умерла актриса из сериалов «След» и «Карпов» Вера Молчанова

Фото: vk.com/napokrovke

Вера Молчанова

На 82-м году жизни скончалась российская актриса Вера Молчанова, сообщается на сайте Театра на Покровке. Она известна зрителю по ролям в сериалах «След», «Карпов» и «Закрытая школа». Коллектив театра выразил соболезнования в связи со смертью артистки.

Она была одной из первых, кого С.Н. Арцибашев пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра, — сказано в публикации.

Вера Молчанова закончила ВТУ им. М. Щепкина. Она служила в труппе Московского драматического театра в 1962—1967 годах, в 1967-м стала актрисой Московского театра комедии, а с 1991-го —Театра на Покровке.

Ранее стало известно, что в Москве скончалась советская и российская актриса Елена Корнилова. Тело женщины обнаружила медсестра дома для престарелых. 85-летнюю актрису в пансионат на Большой Филевской поместили родственники. Отмечается, что в последнее время она жаловалась на слабость. Артистку нашли спустя примерно два часа после ее смерти. Причины выясняются. Корнилова снималась в советских фильмах «Годы девичьи», «Первые испытания», а также в российских детективных сериалах «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота».