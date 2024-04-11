«Моя позиция по СВО не должна влиять на искусство»: как живет Юрий Чурсин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Чурсин

Актер Юрий Чурсин активно снимается в кино и играет в театре. Что известно о его личной жизни, высказывался ли он о спецоперации?

Чем известен Чурсин

Юрий Чурсин родился 11 марта 1980 года в Приозерске. Учился в театральном училище имени Щукина.

«Я не воспринимал свое поступление как какой-то рубеж. Это было для меня само собой разумеющимся фактом, я знал, что не могу не поступить. Не то чтобы был настолько уверен в своих силах, а просто цель была одна. И если бы не поступил в Щукинское училище, то поступил бы в какое-нибудь другое место. И все равно бы поступал, поступал и еще раз поступал. Но, победа… Нет, скорее для меня это стало каким-то прекрасным стечением обстоятельств и случайностью», — рассказывал он.

В кино Чурсин дебютировал в 1999 году в сериале «Простые истины». Также актер снимался в картинах «Клоунов не убивают», «Хиромант», «Изображая жертву», «Из пламя и света», «Господа Головлевы», «Контракт на любовь», «Мосгаз», «Три мушкетера», «Паук», «Молодая гвардия», «Степные волки», «Проклятие спящих», «Доктор Преображенский», «Фантом», «Рваный ветер», «Содержанки 2», «Содержанки 3», «Собор», «В плену надежды», «День слепого Валентина», «Черное солнце» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Что известно о личной жизни Чурсина

Юрий Чурсин женат на актриса Анне Чурсиной. Пара воспитывает двоих сыновей — Богдана и Филиппа.

«На мой взгляд, говорить о личной жизни в интервью — пошло. Мне кажется, что моя личная жизнь на самом деле никого не интересует», — комментировал артист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Юрий Чурсин

Что Чурсин говорил о спецоперации

Юрий Чурсин не высказывал свое мнение по поводу спецоперации, однако заявлял, что искусство артистов должно быть важнее, чем их политические взгляды.

«Никакая позиция артистов относительно спецоперации не должна влиять на их театральную деятельность — искусство должно оставаться в приоритете. Мне кажется, что это такая суета все. Кто бы что ни думал, ни решал, есть произведение искусства, и оно самое важное», — комментировал актер.

Чем сейчас занимается Чурсин

Юрий Чурсин продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Двое на качелях», «Сирано де Бержерак» и «Эмигранты».

В 2023 году артист снялся в картинах «Жить жизнь», «Хоккейные папы», «Мерзлая земля», «Метель», «Безбашенная», «Недетское кино» и «Я тебя люблю — Je t’aime».

В скором времени также должны выйти проекты «Этерна», «Нулевой мир», «Сны отеля Москва», «Немезида», «Детокс», «Наследники. Дар крови» и «Александр I» с его участием.

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