Накануне в «Художественном» состоялась премьера комедии «Безбашенная», в котором снялись Екатерина Варнава, Александра Бортич, Юрий Чурсин, Екатерина Ильина, Григорий Калинин, Константин Плотников и многие другие. Они представили картину на сцене кинотеатра.

По сюжету фильма «Безбашенная» столичная светская львица Вика, которую сыграла Варнава, попадает в небольшой сибирский город. Вместо Балашихи ее мужа-политика Германа отправляют в городок Таштагол Кемеровской области. Ее экранным супругом стал Юрий Чурсин.

Варнава вспомнила, что очень хотела попасть в этот сериал. «По воле судьбы партнером по сцене стал Евгений Цыганов — один из лучших российских актеров, поэтому пришлось выложиться на 1000 процентов, чтобы хорошо показать себя и заполучить главную роль. Сериал „Безбашенная“ очень важен, потому что он про взаимоотношения. При этом наш проект не сконцентрирован на драматичных событиях, там много юмора, иронии и самоиронии. Сегодня очень важны такие проекты — добрые и честные», — рассказала Екатерина.

Премьеру «Безбашенной» посетили Алексей Жидковский, Юлия Коваль,Мариэтта Цигаль-Полищук, Ирина Безрукова, Сердар Камбаров, Наталья Максимова, Амбарцум Кабанян, Мария Мельникова, Дарья Авратинская, Денис Косяков, Лина Дембикова, Полина Аскери, Мария Лемешева, Мария Гончарук, Снежина Кулова, Ирина Йовович, Ольга Ефремова, Ксения Суркова, Таша Белая, Виктория Корлякова, Анна Рыцарева, Наталья Лучанинова, Анастасия Стежко и многие другие.

Как выглядели гости светской премьеры — в фотогалерее NEWS.ru.

Сюзанна и Никита Каменский

Фото: Пресс-служба Kion

Сюзанна и Никита Каменский

Фото: Пресс-служба Kion

Премьере сериала «Безбашенная»

Фото: Пресс-служба Kion

Премьере сериала «Безбашенная»

Мариэтта Цигаль-Полищук

Фото: Пресс-служба Kion

Мариэтта Цигаль-Полищук

Полина Аскери

Фото: Пресс-служба Kion

Полина Аскери

Дарья Калмыкова

Фото: Пресс-служба Kion

Дарья Калмыкова

Анна Синякина

Фото: Пресс-служба Kion

Анна Синякина

Никита Дювбанов

Фото: Пресс-служба Kion

Никита Дювбанов

Алексей Жидковский

Фото: Пресс-служба Kion

Алексей Жидковский

Василина Юсковец

Фото: Пресс-служба Kion

Василина Юсковец

Ксения Суркова

Фото: Пресс-служба Kion

Ксения Суркова

Григорий Калинин

Фото: Пресс-служба Kion

Григорий Калинин

Александра Попова

Фото: Пресс-служба Kion

Александра Попова

Саша Бортич

Фото: Пресс-служба Kion

Саша Бортич

Дарья Михалкова

Фото: Пресс-служба Kion

Дарья Михалкова

Анна Зайкова

Фото: Пресс-служба Kion

Анна Зайкова

Мария Лемешева

Фото: Пресс-служба Kion

Мария Лемешева

Таша Белая

Фото: Пресс-служба Kion

Таша Белая

Александра Киселева

Фото: Пресс-служба Kion

Александра Киселева

Мария Лобанова

Фото: Пресс-служба Kion

Мария Лобанова

Юлия Беретта

Фото: Пресс-служба Kion

Юлия Беретта

Владимир Канухин

Фото: Пресс-служба Kion

Владимир Канухин

Алексей Гаврилов

Фото: Пресс-служба Kion

Алексей Гаврилов