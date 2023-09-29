Варнава пришла на премьеру в рваных джинсах: фото с показа «Безбашенной» Накануне звезды представили комедию в одном из кинотеатров Москвы

Фото: Пресс-служба Kion

Екатерина Варнава и Юрий Чурсин

Накануне в «Художественном» состоялась премьера комедии «Безбашенная», в котором снялись Екатерина Варнава, Александра Бортич, Юрий Чурсин, Екатерина Ильина, Григорий Калинин, Константин Плотников и многие другие. Они представили картину на сцене кинотеатра.

По сюжету фильма «Безбашенная» столичная светская львица Вика, которую сыграла Варнава, попадает в небольшой сибирский город. Вместо Балашихи ее мужа-политика Германа отправляют в городок Таштагол Кемеровской области. Ее экранным супругом стал Юрий Чурсин.

Варнава вспомнила, что очень хотела попасть в этот сериал. «По воле судьбы партнером по сцене стал Евгений Цыганов — один из лучших российских актеров, поэтому пришлось выложиться на 1000 процентов, чтобы хорошо показать себя и заполучить главную роль. Сериал „Безбашенная“ очень важен, потому что он про взаимоотношения. При этом наш проект не сконцентрирован на драматичных событиях, там много юмора, иронии и самоиронии. Сегодня очень важны такие проекты — добрые и честные», — рассказала Екатерина.

Премьеру «Безбашенной» посетили Алексей Жидковский, Юлия Коваль,Мариэтта Цигаль-Полищук, Ирина Безрукова, Сердар Камбаров, Наталья Максимова, Амбарцум Кабанян, Мария Мельникова, Дарья Авратинская, Денис Косяков, Лина Дембикова, Полина Аскери, Мария Лемешева, Мария Гончарук, Снежина Кулова, Ирина Йовович, Ольга Ефремова, Ксения Суркова, Таша Белая, Виктория Корлякова, Анна Рыцарева, Наталья Лучанинова, Анастасия Стежко и многие другие.

Как выглядели гости светской премьеры — в фотогалерее NEWS.ru.