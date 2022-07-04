«Самая главная неправда»: Цыганов рассказал о расставании с Леоновой Цыганов впервые публично рассказал о расставании с Леоновой

Фото: vk.com/evgeniy_tsyganov

Российский актер театра и кино Евгений Цыганов

Российский актер театра и кино Евгений Цыганов впервые публично высказался о своем разводе с коллегой Ириной Леоновой. В интервью журналистке Ксении Собчак он заявил о том, что расставания у них «как такового не было» и они продолжают поддерживать связь.

У меня не было как такового развода, никого я не бросал. Для меня это странные сами по себе формулировки, потому что это дорогие, близкие мне люди, с которыми у меня общие проблемы, дела. Самая главная неправда — это то, что есть какое-то расставание, — подчеркнул актер.

Стоит отметить, что Леонова родила от Цыганова семерых детей. Он отмечает, что не отказывается от этого, а, напротив, пытается общаться и поддерживать с ними «прекрасные отношения».

На вопрос о том, когда произошло расставание и кто был инициатором, актер заявил, что не хочет раскрывать детали.

Не хочу влезать в датирование. Вот я знаю, что Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко открыли МХАТ. В каком году это произошло, кто и во что был одет, кто первым об этом заговорил, были ли они пьяные. Я на этом валился, на истории русского театра. Я даже про общих знакомых выясняю последним, — рассказал Цыганов.

Ранее дочь артистов Ирины Апексимовой и Валерия Николаева Дарья Авратинская поделилась в соцсетях свадебной фотографией со своим коллегой Егором Корешковым. Ранее информацией о торжестве они не с кем публично не делились. Согласно словам Николаева, свадьба прошла 21 марта.