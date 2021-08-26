Екатерина Варнава рассказала, почему у неё нет детей

Актриса Екатерина Варнава объяснила, почему у неё нет детей и планирует ли она их. Об этом артистка рассказала на шоу ведущей Иды Галич «Есть вопросики».

Варнава поделилась, что ещё до нынешних отношений с режиссёром Александром Молочниковым у неё был выкидыш на третьем месяце беременности. Это она переживает до сих пор. Сейчас звезда хочет детей от нового возлюбленного.

Я вижу себя матерью его детей... Но сейчас в моей жизни такой период, что я пытаюсь, но пока не получается, — сказала Варнава.

Ранее Варнава снялась в новом клипе Little Big с победительницей Евровидения-2018 Неттой Барзилай. Трек называется Moustache, что в переводе означает «усы», и клип ему соответствует.