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Екатерина Варнава рассказала, почему у неё нет детей

08:56, 27 августа 2021
Екатерина Варнава рассказала, почему у неё нет детей Екатерина Варнава Фото: kativarnava/instagram.com
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Актриса Екатерина Варнава объяснила, почему у неё нет детей и планирует ли она их. Об этом артистка рассказала на шоу ведущей Иды Галич «Есть вопросики».

Варнава поделилась, что ещё до нынешних отношений с режиссёром Александром Молочниковым у неё был выкидыш на третьем месяце беременности. Это она переживает до сих пор. Сейчас звезда хочет детей от нового возлюбленного.

Я вижу себя матерью его детей... Но сейчас в моей жизни такой период, что я пытаюсь, но пока не получается, — сказала Варнава.

Ранее Варнава снялась в новом клипе Little Big с победительницей Евровидения-2018 Неттой Барзилай. Трек называется Moustache, что в переводе означает «усы», и клип ему соответствует.

По данным Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ, отсутствие детей у женщин в России чаще вынужденное — например, по показателям здоровья. А в Москве втрое больше осознанных отказов от материнства. Москвички имеют высокий уровень образования, лучше обеспечены и считают, что дети не обязательное условие счастливой жизни.

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