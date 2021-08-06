Победительница Евровидения и Варнава предстали с усами в клипе Little Big

Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай, известная как Netta, и актриса Екатерина Варнава предстали в новом клипе Little Big с усами. Волосы над верхней губой в клипе считались достоинством у всех, включая представительниц женского пола. Ролик опубликован на YouTube.

Трек называется Moustache, что в переводе означает «усы». Клип соответствует названию — в ролике женщины даже борются за лучшие усы. Победительницей стала Варнава, однако ненадолго: Netta и солистка Little Big Софья Таюрская из зависти решили лишить звезду Comedy Woman главного признака красоты. Тогда Ильич вместе с бэк-вокалистами группы Сергеем (Gokk) Макаровым и Антоном Лиссовым начали проводить расследование. Они и выяснили, что девушки сбрили усы победительнице и забрали себе.

Группа Little Big собиралась участвовать в Евровидении от России с песней UNO в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса конкурс отменили. Нетта Барзилай стала лидером голосования на популярном музыкальном смотре в 2018 году.

Ранее сообщалось, что солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко выпустил музыкальный клип на кавер песни МакSим (Марина Абросимова) «Мой рай» и посвятил его тяжелобольной певице. Незадолго до того, как артистка впала в кому, музыкант связался с ней и попросил разрешение на съёмки клипа.