«Меня отравили, зубы выпали, волос нет»: куда пропал актер Артем Артемьев

Актер Артем Артемьев последний раз снимался в кино в 2022 году. Куда он пропал, как живет сейчас, что известно о состоянии его здоровья?

Чем известен Артемьев

Артем Артемьев родился 25 июня 1973 года в Ташкенте.

В 1995 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт по специальности «актер театра и кино». В 1997 году обучался в Школе драматического искусства театра «Ильхом». В 2005 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

В кино Артемьев дебютировал в 2003 году в сериале «Инструктор». Также артист снимался в картинах «Адвокат», «Операция „Цвет нации“», «Молодые и злые», «Татьянин день», «Уравнение со всеми известными», «Любка», «Крыша», «Лучше, чем люди», «Выжившие» и других.

Всего в его фильмографии более 20 работ.

Что известно о личной жизни Артемьева

Первую супругу Артема Артемьева звали Юлия. Пара поженилась в 2004 году, в браке родилась дочка Николь.

По данным СМИ, сейчас избранницей актера является Валентина Филатова. Пара воспитывает четверых сыновей.

Что известно о состоянии здоровья Артемьева

В 2021 году в соцсетях появилась информация о том, что Артем Артемьев болен раком кишечника и нуждается в финансовой помощи. Однако вскоре представители актера сообщили, что его аккаунт был взломан, и мошенники хотели заработать на пожертвованиях.

После этого история Артемьева стала обсуждаться в программе Андрея Малахова «Прямой эфир». Коллеги и друзья рассказали о его болезни и его плачевном финансовом состоянии. Но актер в соцсетях опроверг эту информацию и сообщил, что намерен обратиться в суд с иском о клевете.

«В программе Андрея Малахова будет показана передача, в которой будут содержаться ложные сведения, порочащие меня и мою семью. Нам приписывают мошенничество, участие в секте. Там подложены наши голоса, все это смонтировано. Привет Андрею Малахову, знаю, что это заказ „сверху“», — высказался он.

Сам Артемьев заявил, что в 2016 году начал снимать фильм «Расследование» о «подложой истории нашего народа», и за это якобы был отравлен. По его словам, в течение шести лет он восстанавливал здоровье и был прикован к постели. Из-за этого также изменилась внешность актера.

«Я шесть лет просто лежал, в туалет сходить не мог. Зубы все выпали, волосы выпали. Весил 40 килограммов... Умирал, но это прошло. Мне уже лучше. Ходить начал, слава Богу!» — прокомментировал он.

При этом назвать имена своих отравителей Артемьев отказался, объяснив, что этим может навлечь на себя еще большую кару.

Как сейчас живет Артемьев

Артем Артемьев последний раз снимался в кино в 2022 году — тогда вышел фильм «Мира» с его участием.

По данным СМИ, сейчас актер ведет затворнический образ жизни.

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