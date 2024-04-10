«У меня счастливая жизнь в США»: куда пропала актриса Александра Колкунова

Фото: Союзтелефильм

Кадр из фильма «Ночные забавы»

Актриса Александра Колкунова прославилась благодаря съемкам в советских фильмах «Ермак», «Ночные забавы» и «Танцы на крыше». Почему артистка эмигрировала в США, чем сейчас занимается?

Чем известна Александра Колкунова

Александра Колкунова родилась 10 ноября 1969 года в Москве. Ее родители, Михаил Колкунов и Елена Кайранская-Александрова, были театральными актерами. Отец работал в Театре сатиры, мать — в театре имени Моссовета. Артистка поступила в театральное училище имени Щепкина, но не получила высшее образование.

Она дебютировала в кино в 1985 году в роли Светы в фильме «Танцы на крыше», а спустя три года исполнила свою первую главную роль — сыграла Таню в картине «Запомните меня такой» режиссера Павла Чухрая, снятой по мотивам пьесы Романа Солнцева «Мать и сын».

Позднее Колкунова появилась в лентах «Сын», «Мужские портреты», «Мир в другом измерении», «Неизвестные страницы из жизни разведчика» и «Ночные забавы». Артистка много снималась в первой половине 90-х. С ней на экраны вышли фильмы «Пьющие кровь» и «Ермак». Нередко ее можно было увидеть в откровенных сценах.

«У меня нет никаких комплексов по поводу своей внешности. Если потребуется снять одежду на съемках — я это сделаю, потому что это моя работа — вжиться в роль, оставив скромность и сомнения позади», — говорила она.

Что известно о личной жизни Александры Колкуновой

В середине 90-х актриса вышла замуж за американца и переехала в США. Несмотря на то что этот союз оказался недолгим, после развода актриса приняла решение остаться в Штатах. После расставания с первым супругом Колкунова осталась одна с маленькой дочерью на руках, вдобавок не знала английского языка.

При помощи русскоязычных эмигрантов она нашла работу в продуктовом магазине и поселилась в хостеле, в котором познакомилась со своим вторым мужем. Всего артистка была замужем три раза. Все браки закончились расставанием. Известно, что у Александры Колкуновой есть три дочери.

Что известно о жизни Колкуновой в США, чем сейчас занимается

В конце нулевых годов Колкунова объявила, что является обладательницей неких экстрасенсорных способностей, и стала регулярно появляться на телевидении в различных эзотерических телешоу. Она проводила сеансы исцеления в прямом телеэфире и радио.

Получив гражданство США, Александра Колкунова расширила сферу деятельности, открыв сеть эзотерических салонов. Она имела популярность в Америке и Канаде. Бывшая артистка до сих пор занимается магией. Она предлагает своим клиентам проведение личных сеансов, а также делает амулеты на заказ.

Кроме того, Александра Колкунова участвует в жизни русской общины США, принимает участие в ток-шоу и публикует статьи в местной русскоязычной прессе.

Александра Колкунова после эмиграции регулярно ездила в Россию. Так продолжалось до смерти ее матери в 2019 году. Позднее она также бывала на родине, чтобы повидаться с родственниками и друзьями, но возвращаться в Москву навсегда никогда не собиралась.

«У меня счастливая жизнь. Зачем мне что-то менять, если все складывается хорошо?» — говорила она во время одного из визитов в Россию.

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