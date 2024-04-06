Где сейчас актриса Надежда Бахтина: правда ли, что она ушла в религию

Фото: Социальные сети

Надежда Бахтина

Актриса Надежда Бахтина после развода погрузилась в религию. Как она живет сейчас, чем занимается, в каких проектах задействована?

Чем известна Бахтина

Надежда Бахтина родилась 14 августа 1979 года в городе Пушкино Московской области. Училась в Высшем театральном училище им. Щукина.

В кино Бахтина дебютировала в 2001 году в сериале «Искатели». Также она снималась в картинах «Граф Крестовский», «Кармелита», «Дьявол из Орли. Ангел из Орли», «Аэропорт-2», «Тяжелый песок», «Цыганки», «Дар», «Не укради!», «Склифосовский», «Свидетельство о рождении», «Сельский детектив» (более 15 частей) и других.

Всего в фильмографии артистки более 50 работ.

«Я бы никогда не пошла на те поступки, которые Люцита совершала из-за своей сумасшедшей любви к Миро! В этом плане я очень гордая и считаю, что это мужчина должен добиваться сердца девушки, а не наоборот! Сначала у меня были сложные отношения к ней, к ее поступкам — для жизни я их не принимала. Сейчас отношусь к ней с большим интересом. Это очень сильная девушка, чувственная; ее любовь настолько сильна, что она совершает какие-то сумасшедшие действия. Всегда для себя анализирую, почему она так поступает, оправдываю своего персонажа, а иначе не сыграешь», — говорила Бахтина о роли в «Кармелите».

Фото: Социальные сети Надежда Бахтина

Что известно о личной жизни Бахтиной

В 2007 году Надежда Бахтина вышла замуж за актера Александра Никитина, с которым познакомилась на съемках фильма «Дьявол из Орли. Ангел из Орли».

В 2012 году пара развелась. По слухам, причиной стала измена Никитина с партнершей по проекту «Танцы со звездами» Екатериной Трушиной. Подтверждения этой информации нет.

Почему Бахтина ушла в монастырь

Надежда Бахтина после развода погрузилась в религию. Она даже получила второе высшее образование в Свято-Тихоновском богословском институте.

Кроме того, уже много лет актриса участвует в Великорецком крестном ходе, который с ХV века ежегодно проходит по территории современной Кировской области по маршруту протяженностью 150 км.

«По-настоящему вера пришла в нашу семью благодаря маминой сестре Виктории Баранчеевой, в крещении Валентины. Тетя принадлежала к московским интеллигентам, была кандидатом химических наук, работала в НИИ. В конце 80-х годов она встретила известного священника Александра Меня и стала одним из его ближайших духовных чад. Вместе с ним стояла у истоков создания фонда помощи больным детям. Иногда она привозила к нам в подмосковное Пушкино родителей этих больных детей, потому что им негде было ночевать», — вспоминала Бахтина.

На новые работы в театре и кино артистка берет благословение у своего духовника.

Фото: Социальные сети Надежда Бахтина

«Несколько лет назад я побывала в Пафнутьево-Боровском монастыре, у старца Власия. Когда я сказала батюшке Власию, что я актриса и это, наверное, плохо, что придется уходить со сцены, он посмотрел на меня и произнес: „Это замечательная профессия, никуда уходить не надо“. Я советуюсь по поводу ролей, чтобы не заплутать в каких-нибудь дебрях. Однажды отказалась от роли, потому что не получила на нее благословения. Когда прочитала сценарий, меня смутило, что моя героиня была кем-то вроде ведуньи и плохо относилась к христианам. Со своими сомнениями я пошла к духовнику, и он поддержал мое решение», — объясняла она.

Чем сейчас занимается Бахтина

Надежда Бахтина продолжает творческую деятельность.

В 2023 году артистка снялась в мини-сериалах «Сельский детектив — 16. Чем сердце успокоится» и «Переворот».

В 2024 году также вышла картина «Зло» с ее участием.

Читайте также:

Куда пропала актриса Алиса Признякова, был ли у нее роман с Михалковым

Отказалась от России после начала СВО: где сейчас актриса Елена Великанова

Пугачева, песня об СВО, отказ от съемок: куда пропала актриса Алла Ковнир