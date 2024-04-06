Куда пропала актриса Алиса Признякова, был ли у нее роман с Михалковым

Заслуженная артистка России Алиса Признякова не снимается в кино с 2016 года. Как она живет сейчас, чем занимается, правда ли у нее был роман с Никитой Михалковым?

Чем известна Признякова

Алиса Признякова родилась 18 ноября 1973 года в Москве. Окончила актерский факультет ВГИКа.

В кино она дебютировала в 1987 году в драме «На исходе ночи». Также артистка снималась в картинах «Исчадье ада», «Тайны дворцовых переворотов», «Оперативный псевдоним», «Золотой век», «Сармат», «Золотая голова на плахе», «Повелитель эфира», «Свой-чужой», «Достоевский», «Краткий курс счастливой жизни», «Верни меня», «Плюс Любовь» и других.

Всего в фильмографии Призняковой на данный момент 31 работа.

Что известно о личной жизни Призняковой

По данным СМИ, у Алисы Призняковой был тайный роман с народным артистом РСФСР Никитой Михалковым. Их познакомила дочь режиссера, которая училась с Призняковой во ВГИКе.

Отношения длились около года, но когда об этом узнала супруга деятеля искусства, то пара рассталась. При этом доказательств их романа нет, сама артистка тоже никогда не комментировала отношения с Михалковым.

У Призняковой есть сын Даниэль. Он родился в 2008 году. Имя его отца актриса не раскрывает, однако по слухам он является состоятельным ювелиром.

С кем дружит Признякова

Алиса Признякова дружит с заслуженной артисткой России Ольгой Кабо. Вместе актрисы играли в сериале «Сармат».

Они часто видятся и вместе отмечают дни рождения детей. Кроме того, они стали крестными сыновей друг друга.

Например, в 2018 году, когда наследнику Призняковой исполнилось 10 лет, актрисы вместе с детьми отправились в аквапарк, а затем вместе с другими гостями поехали в ресторан, где продолжилось гуляние. Кадры с мероприятия они показали в соцсетях.

Куда пропала Признякова

Последний раз Алиса Признякова снималась в кино в 2016 году — тогда вышел сериал «Пластмассовая королева» с ее участием.

В 2021 году ей присвоили звание заслуженной артистки России.

«Моя подруга и коллега Алиса Признякова получила звание заслуженной артистки России! Ты замечательная актриса и очень красивый и талантливый человек! Я благодарна режиссеру Игорю Талпе за наше знакомство в фильме „Сармат“! Наша встреча оказалась судьбоносной, я обрела в твоем лице верную подругу! Живи! Твори! Люби! Будь счастлива!» — поздравляла подругу Ольга Кабо.

Артистка активно ведет соцсети, но практически не дает интервью.

В 2023 году она отметила 50-летний юбилей. Поклонники обращают внимание, что Признякова набрала вес. Сама актриса заявляла, что не признает диет.

«Я настоящий гурман и обожаю вкусно поесть, но при этом регулярно нагружаю организм физически — занимаюсь фитнесом, йогой, балетом, плаванием», — говорила она.

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