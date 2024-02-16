Украина, британский фильм, долги мужа: как сейчас живет актриса Ольга Кабо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Кабо

Заслуженная артистка России Ольга Кабо известна ролями в фильмах «Чокнутые», «Крестоносец», «Королева Марго». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь актрисы, какие последние новости выходили о ней?

Чем сейчас занимается Ольга Кабо

Ольга Кабо больше 20 лет служит в театре Моссовета. На настоящий момент она задействована в четырех спектаклях, включая постановку «Неотправленные письма» по роману Олега Роя о спецоперации. Там актриса играет почтальона Надежду, в руках у которой оказалось 11 солдатских писем. Она должна прочитать их, чтобы отправить адресатам.

На презентации спектакля Ольга Кабо назвала происходящее на Украине «болезнью, которой мы сейчас болеем». По ее мнению, эта эпидемия страшнее коронавируса. Она поблагодарила Олега Роя за роман о неотправленных письмах, а руководство театра Моссовета — за то, что выбрали ее на главную роль. В ранних интервью актриса рассказывала, что в Мариуполе у нее жили близкие родственники.

Ольга Кабо в 56 лет продолжает сниматься для российского кино. В этом году она появилась на экране в сериале «Сама виновата?». На настоящий момент актриса работает над лентой «Симон» и озвучивает главную героиню для дубляжа британского фильма The Womb.

В августе 2023 года Ольга Кабо сообщила, что переехала в новую квартиру в Москве и почти все свое время тратит на создание домашнего уюта.

Что связывает Ольгу Кабо с Украиной

Ольга Кабо в интервью украинской прессе в 2018 году призналась, что считает Украину своей кинематографической родиной. Она длительное время снималась на Одесской киностудии и сотрудничала с местными режиссерами.

«Я вообще считаю Украину своей кинематографической родиной. Именно там я впервые оказалась на съемочной площадке. <...> У меня с Украиной связано очень много. До недавнего времени я снималась в проектах у известного режиссера и продюсера Оксаны Байрак. Сейчас все сложнее. И на Украину я больше не приезжаю», — отметила она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Кабо

В апреле 2017 году Ольга Кабо была внесена в базу сайта «Миротворец» после посещения Крыма. Артистке запрещен въезд на территорию Украины.

«Я отношусь к этому ужасно. Когда я увидела свою фамилию в списке „Миротворца“, мне было больно. Потому что это неверно. Творчество — вне политики. Оно должно быть за любовь, за мир, за веру. Конечно же, я была в Крыму с творческими вечерами и спектаклями. <...> Я стала невъездной в мою любимую страну Украину. И теперь, в общем, лишена общения со своими родственниками и друзьями», — делилась актриса.

Что известно о личной жизни Ольги Кабо

Первым супругом актрисы был бизнесмен Эдуард Василишин. После рождения дочери Татьяны артистка посвятила себя семье. Брак распался в 2004 году, когда Ольга Кабо захотела вернуться на сцену, а супруг не поддержал ее.

Спустя пять лет после развода актриса встретила нового возлюбленного, им оказался предприниматель Николай Разгуляев. В 2012 году у них родился сын Виктор. В 2020 году они развелись. По словам актрисы, в этих отношениях она жила в неведении, в том числе не знала о долгах супруга.

«Произошел момент, когда мы с Николаем перестали общаться. Между нами появилось очень много недосказанностей. Бывает, что в жизни мужчины и женщины образуется какая-то трещина. Порой все можно исправить, но иногда случается что-то такое, что навсегда разлучает», — рассказала она в программе «Судьба человека».

Актриса заверила, что после разводов «не отбирает у детей их отцов» и приветствует их общение.

Читайте также:

Стало известно, куда пропала звезда «Интернов» Татьяна Лянник

Филипп Киркоров: последние новости 16 февраля, «Маска», Донбасс, слухи

Последние новости шоу-бизнеса 16 февраля: что с SHAMAN, Собчак, Лолитой