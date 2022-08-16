Сын Ольги Кабо может лишиться загородного дома из-за кредитора мужа актрисы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Ольга Кабо

Сын актрисы Ольги Кабо и предпринимателя Николая Разгуляева Виктор может лишиться дома, подаренного ему дедушкой. В разговоре с KP.RU бизнесмен объяснил, что это может произойти из-за того, что он стал банкротом, а назначенный финансовый управляющий пытается отнять все связанное с ним и его семьей имущество.

Разгуляев рассказал, что в 2013 году году он со своим компаньоном и кредитором Раппопортом решил начать бизнес и взял в долг, однако потом Мастер-банк «лопнул» и деньги пропали. Бизнесмен отдавал долг по мере возможности даже с учетом инфляции. Вернул, по его словам, около 90 млн рублей, но кредитор все равно пошёл в суд.

Он (кредитор. — NEWS.ru) и его люди не только хотели в счет долга отнять квартиру у Оли, но сейчас пытаются отобрать и загородный дом, который на нашем с Ольгой ребенке Викторе. Дом был подарен нашему ребенку моим тестем, то есть дедушкой. А кредитор является крестным отцом ребенка, — сказал Разгуляев.

По мнению бизнесмена, у судьи районного суда «свои отношения» с его кредитором, однако Мосгорсуд решил, что Ольга не имеет отношения к долгу предпринимателя, и установил, что неправ финансовый управляющий.

Разгуляев добавил, что, несмотря на финансовые трудности, ему есть где жить и что есть, поскольку его поддерживают во друзья. Бизнесмен отметил, что с Кабо они находятся в нормальных отношениях, сыну он уделяет время и участвует в его воспитании, хоть пока и не может материально обеспечить ребенка.

Предприниматель добавил, что супруги мирно развелись — сели за стол и признались, что охладели друг к другу. Не оформили бумаги о расставании, поскольку считали это неважным, пояснил Разгуляев. Кроме того, бизнесмен подчеркнул, что сплетни о его изменах актрисе — ложь, поскольку он всегда «жил своей жизнью, нормальной, хорошей, любя ребенка, с уважением относясь к Ольге, ни в коем случае не пытаясь ее где-либо подставить, чтобы кто-то мог ее обсуждать».

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