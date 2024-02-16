Филипп Киркоров: последние новости 16 февраля, «Маска», Донбасс, слухи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров посетил Донбасс, где выступил в городской больнице Горловки. Какие еще последние новости про него известны сегодня, что он пообещал военнослужащим, когда поп-король вернется на телевидение?

Что Киркоров делал в Донбассе

Несколько дней назад Филипп Киркоров выступил в городской больнице Горловки. Поп-король исполнил перед ранеными военными и сотрудниками медучреждения песню «Снег».

Также музыкант привез в ДНР гуманитарную помощь и подарки для бойцов. Помимо этого, Киркоров пообещал оплатить протезы трем военнослужащим.

После поездки в Донбасс певец опубликовал в соцсетях снимок, сделанный в Доме культуры «Шахтер» в Горловке. Артист рассказал, что именно там впервые прозвучал его хит «Атлантида».

«В этом зале первый раз прозвучал мой первый хит „Атлантида“. Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит... силами наших героев», — написал Киркоров.

Кто раскритиковал Киркорова за поездку в Донбасс

Актриса Яна Поплавская опубликовала в микроблоге ролик, в котором российские военнослужащие одной из частей высказывают недовольство из-за поездки Филиппа Киркорова в Донбасс.

«Если вы хотите закрыть свой позор, то снимайте костюмы с перьями, наденьте маскхалат и средства бронезащиты, получите оружие. Прибудете в зону СВО и покажете, на что вы способны», — сказал один из бойцов.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, почему визит певца в Горловку не понравился российским бойцам. Он отметил, что неоднозначное отношение было к артисту и в мирное время.

«К Киркорову отношение даже в мирное время было очень сложное и неоднозначное. Поэтому и этот его визит понравился далеко не всем. Это, собственно, было понятно. Я тоже не ожидал его поездки в Донбасс, хотя и не удивился. Но если Киркоров кого-то там порадовал, то уже хорошо», — пояснил Вассерман.

При этом депутат считает, что Киркоров приехал в Донбасс, чтобы выразить свою позицию. Парламентарий уверен, что музыкант искренне поддерживает спецоперацию и Россию.

В ходе встречи с ранеными российскими военнослужащими Киркоров исполнил свой хит «Снег». Журналист Юлия Скубаева напомнила, что слова этой песни много лет назад написала украинская певица и поэт Ирина Билык, которая с марта 2014 года критиковала РФ, а после начала СВО обвиняла ВС РФ в «разорении» ее дома под Бучей.

«Хорошо, что не гимн Украины. Но он привез гуманитарку. Поэтому мы опять поймем и простим», — написала Скубаева в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Когда Киркоров вернется на телевидение

По данным Telegram-канала SHOT, «отмена» Филиппа Киркорова, которая началась в конце прошлого года из-за его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, сходит на нет. Так, певец остался на месте председателя жюри в новом сезоне передачи «Маска».

Премьера пятого сезона шоу состоится 18 февраля на канале НТВ. В кресла жюри также вернутся Регина Тодоренко, Валерия, Тимур Родригез и приглашенный гость — в первом выпуске им станет Дима Билан, который выиграл в четвертом сезоне «Маски» и тоже посещал «голую» вечеринку.

«На съемках первого выпуска сезона шоу Киркоров не стеснялся шутить про „голую“ вечеринку, одному из участников он сказал, что тот „зашел в ту дверь“, и признался, что прошлый год получился у него неудачным. Чтобы избавиться от такого прошлого, поп-король решил сменить имидж: на съемки он пришел в костюме с галстуком и решительно заявил, что „все стразы в прошлом“», — пишет SHOT.

По информации vokrug.tv, 15 февраля на НТВ показали рекламу нового сезона «Маски», в которой зрители заметили Киркорова в непривычном образе. Изменения коснулись не только внешнего вида поп-короля, но и его поведения.

«Из эпатажного блондина с осветленными добела волосами он превратился в брюнета с короткой мужской прической. Образ дополнили классические очки. Примечательно, что и поведение артиста, по слухам, претерпело изменения: он стал „тихим“ и практически незаметным среди остальных судей проекта», — сообщил портал.

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