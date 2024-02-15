Донбасс не прачечная! Почему не оценили «жертвенный поступок» Киркорова?

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Филипп Киркоров

«Разучился смотреть вдаль» — кажется, именно эта строка песни выпала из памяти Филиппа Киркорова, когда он грустно пел раненым воинам. Он как будто жаловался на свою непутевую жизнь. И, надо же, забыл самое главное, просто квинтэссенцию своих странных, непоследовательных и судорожных действий. Не понимает ни причин, ни следствий, ни последствий. Разучился...

Либо крестик, либо трусы

Вообще-то, согласитесь, «король эстрады» гораздо органичнее выглядит полуголым в ночном клубе, нежели цивильно одетым в военном госпитале. Я не говорю, где правильнее ему быть. Я говорю об образе, стереотипе, который не разрушить наскоком в Горловку.

Метнувшийся было в Донбасс Филипп Киркоров, кажется, опоздал. Большинство, как военных на передовой, так и гражданских, восприняли этот «десант», мягко говоря, скептически: «Донбасс не прачечная, куда можно приехать, чтобы отмыть запятнанную репутацию».

Донбасс охвачен огнем почти 10 лет. Мы часто пеняем Западу, что там отказываются это видеть. А что же наши именитые соотечественники? Почему лишь единицы все эти годы не оставляли многострадальный регион? Даже после «голой» вечеринки и вала критики, «король» предпочел прежде отправиться на шоу Мадонны в США. Неудивительно, что его последующая поездка в Донбасс вызвала у многих только раздражение и брезгливость.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Эстрадная богема. Полный отрыв...

Шоу-бизнес невозможно отменить, как систему, где есть спрос и предложение. Он никуда не делся и никуда не денется. И то, что сегодня происходит с некоторыми его представителями, которые теряют площадки, эфиры, гонорары, означает лишь полный отрыв эстрадной богемы от простого народа.

Не то чтобы и прежде зритель жил в одном мире со своими кумирами. Конечно, нет. «Кому-то супчик жидковат, кому-то жемчуг мелковат». Но дело, в конце концов, даже не в материальной стороне. Отрыв части «эстрадной элиты», в частности той, что засветилась на «голой» вечеринке, произошел в духовно-нравственной сфере.

Мы часто говорим о том, что люди временно либо на постоянной основе, бросившие страну, в принципе, имеют техническую возможность поддерживать с нею любую связь, то есть коммуницировать. Но духовная, нравственная, а следом и смысловая связь утрачивается. Но самое удивительное, что часть «богемы», оставаясь на родине, почему-то не видит и не чувствует происходящих здесь перемен. А скорее всего, не хочет чувствовать, не желает выходить на свет из привычной для них зоны комфорта.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

В поисках утраченных ценностей

Но если ты считаешь себя «звездой», хочешь оставаться лидером общественного мнения, ты вынужден совершать глубоко осмысленные поступки. Как, например, в 1986 году после Чернобыльской трагедии Алла Пугачева, рискуя здоровьем, дала концерт в поселке ликвидаторов Зеленый Мыс, который находился в 30 км от атомной станции. Как Иосиф Кобзон, в 2002 году отважно шагнувший в Театральный центр на Дубровке, чтобы вести переговоры с террористами.

Именно такие поступки и сейчас вызывают глубокое уважение и благодарность людей, которые всей страной сопереживали этим, общим для всех, трагедиям.

Сегодня, как никогда прежде, надо попытаться восстановить ментальную связь со своим народом, понять и найти общие ценности. Пока же мир денег и выгоды, где все на продажу, никак не пересекается с миром новых высших смыслов. Миром, который и выплавляется сейчас там, на новых территориях Российской Федерации.

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