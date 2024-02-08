Киркоров и новый скандал: теперь он вляпался в «одетую вечеринку»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Филиппу Киркорову неймется. Он просто не в состоянии долго быть тихим и незаметным. И вот он становится героем нового скандала. На этот раз он был одетым, даже разодетым. И здесь ему не нужны были «бэк-вокалисты», как на шабаше в «Мутаборе». Это сольный выход, и все лавры достанутся ему одному.

Вернувшись из США, певец притащил с собой из-за океана кучу шмоток всемирно известного люксового бренда Balenciaga. Того самого, который, хлопнув дверью, ушел с российского рынка в марте 2022 года.

Однако пикантность ситуации еще и в том, что в декабре 2023 года Киркоров пожаловался на то, что он якобы попал в черные списки бренда Balenciaga (внимание!) «за то, что остался в России и поддерживает президента Путина».

Бренд с душком

То есть, если верить моднику, с той поры ему запрещено заказывать одежду по каталогам бренда, поскольку его звучная фамилия находится в стоп-листе. И вот некоронованный король российской эстрады и вечеринок летит в США и затоваривается люксовыми шмотками Balenciaga. Его расчет на то, что продавщица американского бутика плохо знакома с российской эстрадой, сработал.

На радостях Филипп закупается по полной программе и мчится в Москву к своему приятелю — пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. Он устраивает фотосессию в обновках, а потом выкладывает это все в Сеть. О том, что может означать этот жест артиста, поговорим чуть ниже.

А пока, если у вас вертится в голове: «Где я мог слышать недавно это название: Balenciaga... Balenciaga?», я с удовольствием напомню. Именно в носке от этого бренда, надетом помните на что, явился на скандально знаменитую вечеринку самый голый из голых рэпер Vacio. Если в этот момент возникли какие-то аллюзии, то, видит Бог, виноват в этом сам Филипп Киркоров, последовавший примеру Vacio. В общем, выставил себя знатно.

Какой же месседж пытался послать миру «одетый король»? Выбирал ли он дверь на этот раз или снова вошел не в ту? Так и идут на ум веселые строки из любимой всеми песни Владимира Высоцкого:

Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как ёж. Он над нами издевался...

Ну, дальше помните.

Нужен проводник

Может быть, Филипп действительно чего-то не понимает? Дело ведь не в стране-производителе. Франция — один из мировых законодателей моды, кто будет спорить. И несмотря на сложные нынешние отношения с этим государством, кто ж упрекнет в том, что ты предпочитаешь хорошие французские шмотки. Но зачем же в декабре напоминать о том, что ты такой патриот и тебя даже отлучают от бренда «за поддержку президента Путина», а спустя всего два месяца устраивать модную фотосессию, нарядившись в Balenciaga, позиционирующую себя недругом России? Это либо недоумие, либо вызов.

Если снова «не та дверь», то дайте же Филиппу в конце концов какого-то разумного поводыря, советника. Пусть он предварительно сам стучится и заходит, а потом только решает, дать ли отмашку вконец запутавшемуся «королю».

Если же это осознанный поступок, то в чем его смысл? Добиться полного запрета на выступления, чтобы потом было чем мотивировать свой отъезд из страны? Мол, невозможно жить и работать, где тебя не ценят и отменяют. Возможно, наш герой хочет перебраться поближе к своей неразделенной любви и мотаться по свету странной группой типа «Бременских музыкантов» — Алла, Максим, дети и Филипп? Или так: Примадонна, Иноагент, Король и дети.

Если же певец намерен остаться в России, как не раз уже заявлял, то он должен четко понимать, что звание народного артиста и «короля эстрады», каковым он сам себя возомнил, все-таки обязывает. Хочешь не хочешь, но ты представляешь страну, как бы высокопарно это ни звучало. И надо следить за репертуаром, словами, поступками, дверьми и даже одеждой.

Читайте также:

Пугачева и Киркоров: почему после расставания Филипп ходит не в те двери?

За что Снигирь будут ругать после фильма «Мастер и Маргарита»

Рогов будет лучше Васильева? Что даст новый ведущий «Модному приговору»

Молодой бойфренд, уход из «Модного приговора»: где сейчас Надежда Бабкина