Рогов будет лучше Васильева? Что даст новый ведущий «Модному приговору»

Фото: Пресс-служба Первого канала

Александр Рогов

В результате зрительского голосования на сайте Первого канала ведущим популярного шоу «Модный приговор» был выбран Александр Рогов. С 45% голосов он обошёл актера Игоря Верника (18%) и стилиста Даниила Грачева (16%).

То, что на этом месте должен быть профессионал, не вызывает сомнений. Рогов же, как известно, «три в одном»: телеведущий, эксперт моды и стилист. Очков ему добавляет и то, что сам он давний поклонник этой программы и здесь, как говорится, мечта сработала на опережение.

«Во время съемок, несмотря на весь стресс, мне было комфортно, — говорит новый судья шоу. — Причем ровно в момент, когда я вышел на главный подиум страны и сказал, что объявляю заседание модного суда открытым и в эфире „Модный приговор“ и я, Александр Рогов», я почувствовал себя абсолютно в своей тарелке«.

При всем уважении к творчеству Рогова на СТС это не просто карьерный рост. Это настоящий скачок. Вряд ли следует сомневаться в успехе телеведущего, ведь за спиной у него с десяток телепроектов, огромный опыт работы в кадре и бойцовский характер, выработанный с самого детства.

Новый против старого

Саша Рогов родился в Воронеже, но уже скоро вместе с родителями переехал в Тульскую область. Был завсегдатаем множества творческих кружков, заводилой и непоседой. Мечта стать пластическим хирургом разбилась после падения в обморок при виде крови. Окончив школу с серебряной медалью, он поступает в Тульский пединститут на специальность преподаватель английского и немецкого языка. И одновременно работает репортером на местном ТВ. Далее судьба приводит его в Москву, в школу Владимира Познера. Затем была работа в ряде проектов за рубежом и на российском телевидении. Активный парень, что уж тут говорить...

Хотя сам Александр считает свой характер скверным, отличительной чертой его экранного образа является как раз открытость и доброжелательность. Кроме того, его безусловный плюс — молодой возраст (42 года). Особенно по сравнению с его предшественниками Вячеславом Зайцевым и Александром Васильевым. Важно и то, что в отличие от последнего стилист не замарал себя никакими сомнительными заявлениями. Хотим мы этого или нет, но мы невольно будем сравнивать двух Александров — Васильева и Рогова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Васильев

Прежде всего, конечно, потому, что за бывшим ведущим «Модного приговора» тянется нехороший шлейф антироссийских заявлений. Чего стоит, например, вот это: «Россияне должны ходить в лаптях, если любят русское». А как вам его утверждение, что у России нет вкуса «и мы покупаем итальянский вкус, французский, бельгийский, английский, японский, американский, испанский».

Значит, все это время он думал о нас именно так, снисходительно поучая «темный народ», как правильно жить надо? Так и хочется задать сакраментальный вопрос из повести «Собачье сердце»: «Но позвольте, как же он у вас служил в очистке?» И действительно...

Авторский стиль

И вот, на смену самодовольному историку моды (а следовательно, теоретику), приходит позитивный и доброжелательный практик. Доказавший, что он умеет общаться с героями своих программ, оказывая им всяческую поддержку и полностью растворяясь в персоне, которой необходима «модная» помощь.

Ну что ж, успев соскучиться по любимому многими формату, мы тем не менее будем пристально наблюдать за новым судьей шоу. И, конечно же, ждать свежих и креативных идей.

Впрочем, авторские программы Рогова всегда отличались от других именно таким, ни на кого не похожим и только ему присущим стилем.

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