Молодой бойфренд, уход из «Модного приговора»: где сейчас Надежда Бабкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надежда Бабкина

Народная артистка России Надежда Бабкина в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации и поклонников. Кроме того, певица покинула шоу «Модный приговор». В чем причина?

Почему Бабкина ушла из программы «Модный приговор»

В 2010 году Надежда Бабкина впервые стала соведущей «Модного приговора». В 2022 году съемки проекта приостановили. Артистка рассказала, что покинула передачу из-за затишья.

«Я ни с кем не скандалила. Я там 12 лет проработала. Потом полтора года было затишье. Я сидела без работы. Я приняла самостоятельное решение перейти на другой канал», — делилась Бабкина в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

В марте этого года певица начала вести программу «Модный vs Народный» вместе со стилистом Владом Лисовцом на канале НТВ. Бабкина отметила, что после ее ухода в другой проект представили «Модного приговора» были недовольны.

«Мне звонили, спрашивали, как я ушла и не спросилась. У нас не было никакого контракта с Первым каналом», — подчеркнула она.

Что известно о личной жизни Бабкиной

73-летняя Надежда Бабкина официально была замужем один раз — за барабанщиком ВИА «Самоцветы» Владимиром Заседателевым. Пара прожила вместе 17 лет, с 1974 по 1991 год, но певица узнала об измене супруга.

В мае 2012 стало известно о смерти экс-мужа исполнительницы. У артистки есть сын Даниил, которого она родила от Заседателева.

На протяжении долгого времени Бабкина встречалась с певцом Евгением Гором, который младше ее на 30 лет. В 2023 году появились слухи о расставании пары. Информацию подтвердил историк моды Александр Васильев, заявив, что у артистки появился новый поклонник.

«Ей надо содержать театр, кормить внуков, у нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист. Она же давно рассталась с мужем», — сообщил он.

Личность и имя нового возлюбленного Бабкиной были неизвестны, однако поклонники подумали, что речь идет о заместителе директора в ее театре Сергее Рябове, который младше певицы на 40 лет. Также в Сети появлялись слухи о том, что исполнительница якобы купила новому бойфренду квартиру в Москве за 47 млн рублей, но мужчина опроверг эту информацию.

«Мы уже привыкли к этим слухам. Это уже неудивительно. Даже поздно эти слухи запустили. Мы плодотворно работаем уже на протяжении трех лет и появляемся на всех мероприятиях и телевизионных съемках вместе. Меня удивляет то, что пишут, что у них разорвались отношения с Женей Гором. Хотя он на все фестивали всегда с нами ездит, они поют замечательную песню, все время на связи», — высказался он.

Что Бабкина говорила про спецоперацию

Надежда Бабкина заявила, что осудившие спецоперацию артисты не хотят ездить в Донбасс, поскольку боятся.

«Трусят. А потом боятся извиниться», — комментировала исполнительница.

Она подчеркнула, что критиковать проще, чем «поехать, посмотреть, поучаствовать и принять четкую позицию».

Сама Бабкина в июне этого года выступила перед солдатами СВО в учебном центре Кубанского казачьего войска. Певица дала концерт вместе с участниками фестиваля-марафона «Песни России», а после пообщалась с военнослужащими.

«Удалось пообщаться с бойцами, которые отправятся на передовую 5 июля. Это очень важно — просто поговорить, сказать напутственные слова, поддержать, благословить», — делилась артистка в соцсетях.

Помимо этого, исполнительница приезжала с концертами в новые регионы и военные госпитали и много общалась с солдатами.

Чем сейчас занимается Бабкина

У Надежды Бабкиной есть театр «Русская песня», который она основала в 2000 году. В сентябре этого года появилась информация о том, что учреждение покажет спектакль «Тихий Дон» в новых регионах России.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Надежда Бабкина

Кроме того, в новом театральном сезоне был запланирован показ спектакля «Бедность не порок» по мотивам пьесы Александра Островского. Бабкина рассказывала, что в репертуаре театра также появятся детские постановки.

Артистка принимает участие в спектаклях своего театра. Она задействована в постановках «Бедность не порок», «Тихий Дон», «За двумя зайцами», «Бабий бунт в нашем колхозе», «Ночь перед Рождеством» и других.

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