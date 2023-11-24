Орден от Путина, конфликт с Первым каналом: как сейчас живет Гоша Куценко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гоша Куценко

Заслуженный артист России Гоша Куценко в последнее время пропал из поля зрения поклонников и СМИ. Кроме того, на протяжении нескольких лет его не показывают по Первому каналу. В чем причина?

Почему Куценко не показывают по Первому каналу

Гоша Куценко рассказывал, что внесен в черный список на Первом канале.

«Меня приглашали в различные шоу, но я сразу отказывался. И, в общем, как-то так случилось, и я остался без работы на ведущем канале. Это длится уже более 10 лет. И для меня, конечно, как артиста это чувствительный удар», — раскрыл он в беседе с Тиной Канделаки в рамках проекта «Специальный гость».

При этом Куценко не только не снимается в сериалах и фильмах для Первого канала, его также больше не зовут в различные музыкальные передачи.

«Первый канал делает, действительно, качественный, дорогой продукт. Когда мне исполнилось 50 лет, меня вырезали из всех передач. А мне хотелось, чтобы меня поздравили у Урганта в программе, например. Так что у них я заблокирован», — делился музыкант в беседе с Ириной Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Почему Куценко хотел уйти из профессии

В 2016 году Гоша Куценко заявил, что хочет уйти из актерской профессии, поскольку «она губит людей».

«Я хочу уйти в режиссуру и не заниматься больше актерством», — сказал артист LIFE.ru.

При этом он до сих пор не перестал сниматься в фильмах и играть в театре. Куценко объяснил это тем, что ему поступают «цепляющие предложения».

«Ты понимаешь, что вот здесь еще можешь сказать что-то новое, интересное. По этому же принципу выбираю работу в театре — только то, что действительно отзывается мне», — рассказывал актер.

Что Куценко говорил про СВО и уехавших артистов

Гоша Куценко родился в Запорожье, на Украине. Он отмечал, что обостренные отношения между Россией и Украиной на фоне спецоперации сильно влияют на психику артистов.

«Ситуация в мире действует скорее психологически. Артист — человек нервный, с сердцем, пожалуй, оголенным, нежели прагматичным. И то, что происходит вокруг, — огромная психологическая нагрузка. Ты нервничаешь, думаешь о семье и детях, о людях, которые гибнут. Переживаешь о всеобщем будущем и живешь ощущением желания помощи и спасения мира. Все-таки творческие люди — миротворцы по сути», — комментировал Куценко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гоша Куценко

Он неоднократно приезжал в госпитали к участникам СВО. По его мнению, выступления артистов помогают военным отвлечься от плохих мыслей и получить позитивные эмоции, которые им необходимы.

«Ребятам очень нужна поддержка, и это очевидно, когда общаешься с ними», — рассказывал певец.

Куценко признавался, что, подобно многим коллегам, после начала спецоперации мог уехать за границу «пытать счастья», но считает такой поступок безрассудным. Он подчеркнул, что творческие личности многое воспринимают «своим эмоциональным центром, а не только рациональной частью».

Чем сейчас занимается Куценко

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин наградил Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Артист получил награду за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

9 ноября года на сервисе Okko стартовал сериал «Волшебный участок» с участием Куценко. Помимо этого, в этом году он сыграл в картинах «Быть», «Любовь-морковь: Восстание машин», «Открытый брак», «Красный-5», «Балабол-7», «Юра дворник», «Секс. До и после», «Скорая помощь-6».

В 2023 году также ожидается выход проектов «Скорая помощь-7» и «Тополиный пух» с Куценко.

28 ноября и 8 декабря актера можно увидеть в спектакле Love Letters, 8, 10, 16 декабря — в постановке «Трактирщица».

24 декабря музыкант даст новогодний концерт в Театре на Таганке.

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