Отъезд из РФ, месть женщины: где сейчас историк моды Александр Васильев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Васильев

Историк моды Александр Васильев организовывал выставки и фестивали моды в России и много лет проработал на Первом канале ведущим шоу «Модный приговор». Куда уехал искусствовед после начала спецоперации, чем сейчас занимается?

Куда пропал Александр Васильев после спецоперации

После начала спецоперации на сайте литовского правительства было опубликовано открытое письмо от имени Александра Васильева с критикой в адрес российской власти. Спустя время представители историка моды заявили, что он не имеет никакого отношения к заявлению, так как руководство Литвы не согласовывало с ним текст.

В марте 2022 года Александр Васильев покинул Россию и обосновался во Франции. Он попросил не связывать свой отъезд с эмиграцией и напомнил, что у него есть также литовский и французский паспорта.

Спустя время искусствовед вернулся в Москву, однако его работа на телевидении была приостановлена из-за того, что Первый канал практически на год убрал из сетки вещания развлекательный контент. В столице Александр Васильев посещал выставки и занимался проектами, которые связаны с индустрией моды.

Где сейчас живет Александр Васильев

Александр Васильев в октябре текущего года опроверг информацию, что он больше не живет в России. По его словам, он регулярно останавливается на длительное время в Москве и Зеленоградске.

«Я живу на разные страны. У меня квартира в Москве, я продолжаю там часто бывать, и также у меня есть дом в Зеленоградске в Калининградской области, там тоже мне бывает очень уютно и жить, и работать», — сказал он YouTube-каналу «Мадонна Мур».

По словам Васильева, внешние обстоятельства вынуждают его нередко быть в других странах.

«У меня много выставок, сейчас одна идет в Праге, другая — в Латвии, три другие — в Литве. Много выступлений в разных странах», — объяснил искусствовед.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Васильев

Кого Александр Васильев винит в потере работы в России

Историк моды уточнил, что сейчас не работает в России. По словам экс-ведущего программы «Модный приговор», все дело в некой женщине, которая работает в органах власти.

«В каких-то городах я очень даже приветствуюсь, делаю рекламы, баннеры и выступления, а в каких-то городах они говорят: „Нет. Не надо нам никакого Васильева. Подавайте нам мертвого Зайцева или мертвого Юдашкина“. Иными словами, дезорганизация. То так, то сяк, — пояснил Васильев. — Я провел расследование. Мне сказали, что это какая-то женщина, отвергнутая мной в верхах власти, теперь мстит. <...> В России я в черном списке», — заявил Васильев.

Против Александра Васильева также настроен первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он считает, что историка моды нужно арестовать и возбудить против него уголовное дело.

«Не скрывается, более того, ведет в России легальный бизнес — кафе и магазин в Калининграде — и читает платные лекции, цена на входные билеты начинается с 5000 рублей. Это повод для того, чтобы арестовать негодяя и возбудить уголовное дело», — уточнил Журавлев.

Как Васильев отреагировал на свою замену в «Модном приговоре»

В октябре стало известно, что программа «Модный приговор» возвращается в эфир Первого канала без Александра Васильева. Историк моды в разговоре с NEWS.ru сообщил, что рад возобновлению съемок передачи, и заверил, что не обижается на решение касательно его замены.

«Я не расстроен. Я очень рад, что мода не умерла, несмотря на все потери — уход [Вячеслава] Зайцева, [Валентина] Юдашкина. Возобновляется новая программа. Я уверен, что вся команда настолько профессиональна, что она точно справится, имея такой огромный опыт. Программе уже 15 лет», — объяснил Васильев.

По его словам, на этапе обсуждения съемок нового сезона руководство канала не поддерживало с ним связь, а решение о подборе нового ведущего было принято коллегиально.

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