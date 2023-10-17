«Модный приговор» вернется в эфир баз Васильева: кто будет новым ведущим Шоу «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала без Александра Васильева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Васильев

Программа «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала без историка моды Александра Васильева. Как телеведущий отреагировал на эту новость, кто заменит его в шоу?

Что известно о возвращении «Модного приговора» в эфир

Программа «Модный приговор» выходила в эфир на протяжении 16 лет и была снята с показа после начала спецоперации на Украине, когда федеральное телевидение убрало из сетки вещания развлекательные передачи.

О возобновлении съемок передачи сообщила KP.RU экс-сотрудница Первого канала.

«Слухи о возобновлении „Модного приговора“ были с лета. Теперь появилась конкретика — съемки в конце октября», — отметила она.

В проект, скорее всего, вернется телеведущая Юлия Барановская, которая представляет в эфире интересы героев шоу, участие Эвелины Хромченко пока обсуждается. Уточняется, что в съемках не будет задействован историк моды Александр Васильев.

Пока неизвестно, станет ли передача вновь выходить в эфир ежедневно или будет транслироваться по выходным.

Как Васильев отреагировал на возвращение «Модного приговора»

Историк моды Александр Васильев в разговоре с NEWS.ru сообщил, что рад возвращению программы «Модный приговор» в эфир. По его словам, он не обижается на решение Первого канала касательно его замены.

«Я не расстроен. Я очень рад, что мода не умерла, несмотря на все потери — уход [Вячеслава] Зайцева, [Валентина] Юдашкина. Возобновляется новая программа. Я уверен, что вся команда настолько профессиональна, что она точно справится, имея такой огромный опыт. Программе уже 15 лет», — объяснил Васильев.

Он также рассказал, что руководство канала ведет с ним переговоры. По мнению историка моды, имя его преемника будут держать в тайне до начала выхода передачи в эфир.

«Решение будет принято коллегиально Первым каналом, который, я уверен, выберет более достойных. Я думаю, что это будет не один человек, а сменяющиеся люди», — отметил Александр Васильев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Васильев

Кто может заменить Александра Васильева в «Модном приговоре»

Телевизионный критик Александр Горбунов в беседе с NEWS.ru заявил, что Васильева в программе «Модный приговор» должен заменить кто-то из дизайнеров-мужчин. По его мнению, с этой ролью лучше всего справятся Александр Рогов или Андрей Бартенев.

«Не знаю, переманят ли Рогова с СТС вести такое шоу, но такой вариант можно рассмотреть. В разных вариантах он себя попробовал, но вопрос в том, отпустит ли его телеканал. Могут вернуть Андрея Бартенева, в 2017 году он неплохо заменил отсутствовавшего Васильева, почему нет», — уточнил Горбунов.

Телевизионный критик также не исключает, что место ведущего могут по очереди занимать разные представители моды или редакторы глянцевых журналов.

При этом Александр Горбунов уверен, что стилиста Сергея Зверева не позовут на Первый канал. По мнению критика, артист не вызывает доверия у широкой аудитории, однако может появиться в эфире шоу в качестве приглашенного гостя.

«Я не вижу Зверева в качестве ведущего такой программы. Первый канал отличается патриархальностью в хорошем смысле этого слова. Должны быть ведущие, вызывающие доверие. Я ничего против Зверева не имею, но вряд ли он пять дней в неделю сможет вести это шоу, если только пару эфиров», — предположил эксперт в интервью NEWS.ru.

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