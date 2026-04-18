Умерла соосновательница культового лондонского бутика

Скончалась основательница лондонского бутика Browns Джоан Бурштейн

Скончалась соосновательница лондонского бутика Browns Джоан Бурштейн, сообщает WWD. Ее не стало в возрасте 100 лет.

Бурштейн вместе с мужем открыла магазин в 1970 году. Browns стал одной из ключевых площадок британской моды и задал формат мультибрендового ретейла.

Бурштейн одной из первых начала поддерживать молодых дизайнеров и популяризировать их творчество. Не без ее участия мир узнал о Джоне Гальяно, Поле Смите, Хуссейне Чалаяне, Альбере Эльбазе и Александре Маккуине. Через Browns в Лондоне появились Calvin Klein, Ralph Lauren, Comme des Garçons, Donna Karan и Missoni.

За вклад в индустрию в 2006 году Бурштейн получила орден Британской империи. В 2015 году бутик Browns приобрела компания Farfetch.

Ранее стало известно о смерти французской актрисы Натали Бай, четырехкратной обладательницы национальной кинопремии «Сезар». Ей было 77 лет. Она ушла из жизни у себя дома в Париже после продолжительной болезни. По данным СМИ, в последние годы жизни актриса страдала от деменции с тельцами Леви.

Российские борцы посоревнуются за золото на чемпионате Европы
Долина сыграла роль в спектакле о выгнанной из квартиры аферистами бабушке
Пассажира рейса Петербург — Стамбул не удалось спасти
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Футболист «Вероны» Орбан подрался с болельщиком из-за отказа от фото
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

