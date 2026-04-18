Умерла соосновательница культового лондонского бутика

Скончалась соосновательница лондонского бутика Browns Джоан Бурштейн, сообщает WWD. Ее не стало в возрасте 100 лет.

Бурштейн вместе с мужем открыла магазин в 1970 году. Browns стал одной из ключевых площадок британской моды и задал формат мультибрендового ретейла.

Бурштейн одной из первых начала поддерживать молодых дизайнеров и популяризировать их творчество. Не без ее участия мир узнал о Джоне Гальяно, Поле Смите, Хуссейне Чалаяне, Альбере Эльбазе и Александре Маккуине. Через Browns в Лондоне появились Calvin Klein, Ralph Lauren, Comme des Garçons, Donna Karan и Missoni.

За вклад в индустрию в 2006 году Бурштейн получила орден Британской империи. В 2015 году бутик Browns приобрела компания Farfetch.

