В Госдуме призвали арестовать ведущего «Модного приговора» Васильева Депутат Журавлев завести уголовное дело на телеведущего Васильева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Васильев

Историка моды и телеведущего Александра Васильева следует немедленно арестовать и возбудить против него уголовное дело, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, которые передает «Радио 1», искусствовед всегда в глубине души «истекал ненавистью к России». Депутат уверен, что Васильева можно привлечь к ответственности за дискредитацию российской армии, так как он неоднократно высказывался о ВС РФ.

Не скрывается, более того, ведет в России легальный бизнес — кафе и магазин в Калиниграде — и читает платные лекции, очередная планируется 3 февраля в Москве, и цена на входные билеты начинается с 5 000 рублей. Это повод для того, чтобы арестовать негодяя и возбудить уголовное дело. Если полиция у нас еще не научилась в таких случаях действовать самостоятельно, то эти слова прошу считать официальным заявлением, письменно его, конечно, тоже продублировать, — отметил Журавлев.

Депутат назвал Васильева «человеком с голосом кастрата» и «невнятной сексуальной ориентацией». Он выразил недоумение от того, что именно Васильев стал рассказывать россиянам, как им одеваться, став ведущим программы «Модный приговор». Парламентарий добавил, что историк моды является «скользким персонажем» и подчеркнул, что несмотря на это получал от государства бюджетную поддержку.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать имущество покинувших Россию граждан, которые оскорбляют страну. Он выразил возмущение тем, что «уехавшие негодяи живут безбедно» благодаря Родине и «позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют солдат и офицеров», чтобы выслужиться и сохранить свое состояние за рубежом. По его словам, следует дополнить пунктом о конфискации соответствующие статьи Уголовного кодекса.