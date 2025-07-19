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19 июля 2025 в 01:34

Стало известно об указе Зеленского, из-за которого ВСУ понесли потери

РИАН: приказ Зеленского удержать Кондратовку вызвал большие потери в рядах ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ несут большие потери в попытках вернуть контроль над селом Кондратовка в Сумской области, сообщило РИА Новости. Уточняется, что украинские военные пытаются снова взять под свой контроль населенный пункт из-за соответствующего указа президента Украины Владимира Зеленского.

Издание отметило, на фоне снижения поддержки Запада и давления со стороны украинского лидера, ВСУ предприняли несколько штурмов населенного пункта. Однако, потеряв десятки штурмовых групп, украинские военные не смогли закрепиться на территории села. Также подчеркивается, что ВСУ пытались создать видимость выполнения приказа, установив в Кондратовке флаг, который вскоре был уничтожен российскими военными.

Ранее сообщалось, что российские военные предотвратили подготовку высадки морского десанта ВСУ в Крыму. Украинская армия намеревалась нанести удар по пункту дислокации российских сил на побережье полуострова. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Также Минобороны РФ сообщало, что только за прошедшую неделю российские вооруженные силы установили контроль в общей сложности над 10 населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции. Так, недавно группировка «Север» взяла под контроль село Дегтярное в Харьковской области.

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